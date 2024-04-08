Mesai saatleri 4 güne indi! Türkiye'de bir ilk: İş başvurusu yağıyor

08 Nisan 2024 14:36 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 14:57

Yeni emeklilik sistemi için gözler Meclis'te, iki bakanlık devreye girdi

Yeni emeklilik sistemi için gözler Meclis'te, iki bakanlık devreye girdi

Haftada 4 günlük mesai uygulaması Avrupa'da ve özellikle Almanya'da birçok şirket tarafından benimsendi. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da 45 şirket birden bu uygulamaya geçmiş ve çalışanların veriminin arttığını gözlemlemişti.

İrlanda, İspanya ve İngiltere’nin bulunduğu çok sayıda ülke 4 günlük çalışma uygulamasını test etti, çalışanlar üzerinde son derece olumlu sonuçlar elde etti.

Türkiye'de ise bir ilke imza atıldı. Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, 200 beyaz yakalı çalışanı için 'dört günlük çalışma haftası' denemesini başlattığını duyurdu.

Haftada dört gün çalışma uygulamasına katılım oranı yüzde 94'e ulaşırken ksa Akrilik CEO'su Cengiz Taş, dört günlük çalışma haftasının çalışanlardan güçlü bir destek aldığını ve şirket içinde artan işbirliği ve ekip ruhunu teşvik ettiğini belirtti.

Bloomberg'in haberine göre, çalışanların maaşlarını veya sosyal haklarını değiştirmeden 4 günlük çalışma düzenine geçen şirket, geçtiğimiz yıl operasyonel verimliliği artırmak ve iş-yaşam dengesini teşvik etmek amacıyla daha kısa çalışma haftasını test etmeye başlamıştı.

İŞ BAŞVURUSU YAĞDI

Denemelerin başarılı olması üzerine şirket bu çalışma düzenini kalıcı hale getirdi. Pilot çalışma döneminin ardından Aksa çalışanlarıyla yapılan bir ankette, dört günlük çalışma haftası çalışan bağlılığını, üretkenliği, motivasyonu ve iş-yaşam dengesini yüzde 85'in üzerinde destekledi. CEO Cengiz Taş'a göre iş başvuruları da artış gösterdi.