Türkiye'nin en zengin 10 ismi belli oldu! Forbes 2024 listesini paylaştı
Forbes dergisi 2024 "Milyarderler Listesi"ni paylaştı, listede Türkiye'nin en zengin 10 ismi belli oldu.
ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, 2024 yılında dünyanın en zenginleri listesini yayınladı. Listenin zirvesinde 233 milyar dolarlık servetiyle Fransız Bernard Arnault yer aldı. Arnault’u 195 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk takip etti.
Listenin 3. sırasında 194 milyar dolarla Jeff Bezos (Amazon), 4. sırasında ise 177 milyar dolarla Mark Zuckerberg (Meta) yer aldı.
En çok milyarder çıkaran ülke 813 milyarder ile ABD oldu. Onu 473 ile Çin, 200 ile Hindistan izledi.
Türkiye’nin de en zenginleri açıklandı. Forbes Milyarlerder Listesi’ne 27 Türk girdi.
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 10 İSMİ
Murat Ülker (Yıldız Holding) - 5,1 milyar dolar
Cemil Kazancı (Kazancı Holding) - 3,5 milyar dolar
İpek Kıraç (Koç Holding) - 3,1 milyar dolar
Semahat Sevim Arsel (Koç Holding) - 3 milyar dolar
İbrahim Erdemoğlu (Erdemoğlu Holding) - 2,8 milyar dolar
Erman Ilıcak (Rönesans Holding) - 2,7 milyar dolar
Mustafa Rahmi Koç (Koç Holding) - 2,7 milyar dolar
Ali Erdemoğlu (Erdemoğlu Holding) - 2,5 milyar dolar
Ferit Faik Şahenk (Doğuş Grubu) - 2,4 milyar dolar
Hamdi Ulukaya (Chobani) - 2,3 milyar dolar