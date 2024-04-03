Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Ekonomi>Türkiye'nin en zengin 10 ismi belli oldu! Forbes 2024 listesini paylaştı
03 Nisan 2024 11:04 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 11:06

Türkiye'nin en zengin 10 ismi belli oldu! Forbes 2024 listesini paylaştı

Forbes dergisi 2024 "Milyarderler Listesi"ni paylaştı, listede Türkiye'nin en zengin 10 ismi belli oldu.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Türkiye&#039;nin en zengin 10 ismi belli oldu! Forbes 2024 listesini paylaştı

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, 2024 yılında dünyanın en zenginleri listesini yayınladı. Listenin zirvesinde 233 milyar dolarlık servetiyle Fransız Bernard Arnault yer aldı. Arnault’u 195 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk takip etti.

Türkiye'nin en zengin 10 ismi belli oldu! Forbes 2024 listesini paylaştı - 1. Resim

Listenin 3. sırasında 194 milyar dolarla Jeff Bezos (Amazon), 4. sırasında ise 177 milyar dolarla Mark Zuckerberg (Meta) yer aldı.

Türkiye'nin en zengin 10 ismi belli oldu! Forbes 2024 listesini paylaştı - 2. Resim

En çok milyarder çıkaran ülke 813 milyarder ile ABD oldu. Onu 473 ile Çin, 200 ile Hindistan izledi.

Türkiye’nin de en zenginleri açıklandı. Forbes Milyarlerder Listesi’ne 27 Türk girdi.

Türkiye'nin en zengin 10 ismi belli oldu! Forbes 2024 listesini paylaştı - 3. Resim

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 10 İSMİ

Murat Ülker (Yıldız Holding) - 5,1 milyar dolar
Cemil Kazancı (Kazancı Holding) - 3,5 milyar dolar
İpek Kıraç (Koç Holding) - 3,1 milyar dolar
Semahat Sevim Arsel (Koç Holding) - 3 milyar dolar
İbrahim Erdemoğlu (Erdemoğlu Holding) - 2,8 milyar dolar
Erman Ilıcak (Rönesans Holding) - 2,7 milyar dolar
Mustafa Rahmi Koç (Koç Holding) - 2,7 milyar dolar
Ali Erdemoğlu (Erdemoğlu Holding) - 2,5 milyar dolar
Ferit Faik Şahenk (Doğuş Grubu) - 2,4 milyar dolar
Hamdi Ulukaya (Chobani) - 2,3 milyar dolar

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...