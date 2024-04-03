Türkiye'nin en zengin 10 ismi belli oldu! Forbes 2024 listesini paylaştı

03 Nisan 2024 11:04 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 11:06

Dünyanın en zenginleri belli oldu! Milyarder Elon Musk ilk sırayı kaybetti

Dünyanın en zenginleri belli oldu! Milyarder Elon Musk ilk sırayı kaybetti

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, 2024 yılında dünyanın en zenginleri listesini yayınladı. Listenin zirvesinde 233 milyar dolarlık servetiyle Fransız Bernard Arnault yer aldı. Arnault’u 195 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk takip etti.

Listenin 3. sırasında 194 milyar dolarla Jeff Bezos (Amazon), 4. sırasında ise 177 milyar dolarla Mark Zuckerberg (Meta) yer aldı.

En çok milyarder çıkaran ülke 813 milyarder ile ABD oldu. Onu 473 ile Çin, 200 ile Hindistan izledi.

Türkiye’nin de en zenginleri açıklandı. Forbes Milyarlerder Listesi’ne 27 Türk girdi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 10 İSMİ

Murat Ülker (Yıldız Holding) - 5,1 milyar dolar

Cemil Kazancı (Kazancı Holding) - 3,5 milyar dolar

İpek Kıraç (Koç Holding) - 3,1 milyar dolar

Semahat Sevim Arsel (Koç Holding) - 3 milyar dolar

İbrahim Erdemoğlu (Erdemoğlu Holding) - 2,8 milyar dolar

Erman Ilıcak (Rönesans Holding) - 2,7 milyar dolar

Mustafa Rahmi Koç (Koç Holding) - 2,7 milyar dolar

Ali Erdemoğlu (Erdemoğlu Holding) - 2,5 milyar dolar

Ferit Faik Şahenk (Doğuş Grubu) - 2,4 milyar dolar

Hamdi Ulukaya (Chobani) - 2,3 milyar dolar