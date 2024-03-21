Türkiye'nin gözü Merkez Bankası'nda: Faiz kararı açıklanıyor! Altın dolar yükselecek mi?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını bugün açıklayacak. Kurul, önceki toplantısında faiz oranını yüzde 45 düzeyinde sabit tutmuştu.
Uzunca bir süredir yüksek enflasyonla boğuşan Türkiye'de gözler bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na (TCMB) çevrildi. Merakla beklenen faiz kararı bugün Para Politikası Kurulu'nun (PPK) gerçekleştireceği toplantının ardından Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından saat 14'te açıklanacak.
PİYASALARI BEKLEYENLER?
Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen PPK toplantısı sonrası politika faizi yüzde yüzde 45 seviyesinde sabitlenmişti. Piyasa uzmanları ve ekonomi analistleri TCMB'nin bir kez daha politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.
Son anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentisi yüzde 45 ile yüzde 47,50 arasında çıktı. Ankette yıl sonu politika faizi beklentileri medyan değeri ise yüzde 45 oldu.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ
Merkez Bankası'nın piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklenti yüzde 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 düzeyinde. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya yükselmiş durumda.
Ankete göre geçen ay yüzde 3,17 olan mart ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,43'e çıktı.
Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78'den yüzde 36,70'e geriledi.
FED KARARI SONRASI ALTIN FIRLADI
ABD Merkez Bankası (Fed) de dünkü toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak faizi 23 yılın zirvesinde sabit tutma kararı almıştı. Banka, 2024 sonuna kadar 3 faiz indirimi sinyali vermeyi sürdürdü.
- Karar sonrası Türkiye'de altın fiyatları bir anda yükseldi. Karardan önce 2157 dolar seviyesinde seyreden altının onsu kararın ardından önce 2222 dolar seviyesini test etti.
- Fed kararları sonrası euro/dolar paritesi 1,09131 seviyesine kadar yükseldi. Dolar endeksi yüzde 0,25 düşüşle 103,57'ye geriledi.
- ABD hisse senedi borsalarında ise sınırlı pozitif hava gözlendi. Wall Street'te yukarı hareket Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının ardından hızlandı ve Nasdaq endeksinde yükseliş yüzde 1'i aştı.
- Karar sonrası Bitcoin'de de kritik 65 bin 460 dolar seviyesi bir kez aşıldı.