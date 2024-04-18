'Ucuz altın buldum' diye sevinmeyin, kalpazanlar bunu da yaptı! İslam Memiş’ten kritik uyarı geldi

18 Nisan 2024 10:23 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:28

Altın yükseldi, sahtecilik arttı. Piyasada sahte ve ayarı düşük altına karşı uyarılar yapılıyor. Sahtesini gerçek altından ayırt etmek neredeyse imkansız. Bu yüzden uzmanlar hem uygun fiyatlı altınlara hem de internet alışverişlerine karşı uyarıyor.

DÜĞÜN SEZONU GELDİ, KALPAZANLAR BOŞ DURMADI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sahteciliklerin nasıl yapıldığını NTV’ye anlattı. Memiş, “Düğün sezonu geldi. Altın fiyatları da yükseliyor. Özellikle böyle dönemlerde kalpazanlar devreye giriyor. Teknolojiyi kullanarak merdiven altı üretim yapan yerler birebir taklit ürünleri basmaya devam ediyorlar. Maalesef vatandaşların gözüyle ayırt etme şansı yok. Bu kalpazanlar üretmiş oldukları sahte ürünleri internet üzerinden satıyorlar. Altın fiyatları çok yükseldiği ve bulunamadığı için bayramdan önce bunla ilgili problemler vardı zaten. İnternetten alışveriş yapıyorlar ve çoğu da dolandırılıyor. Darphane’de bu yönde bir uyarı yaptı. Bizde her zaman uyarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımız internetten alışveriş yaparken Türkiye’nin kurumsal mağazalarını tercih etmesi gerekiyor. Mümkün olduğunca mahallesindeki kuyumcudan alışveriş yapması gerekiyor.” dedi.

20 LİRALIK ALTINI 89 BİN LİRAYA SATIYORLAR

İslam Memiş, imitasyon ürünlere dikkat çekerek mağduriyetlerin oluşmaması için Meclis’ten yasal düzenleme beklediklerini dile getirdi. Memiş, “Reşat beşi bir yerde altın bugünkü değeri 89 bin lira. İmitasyonu yani sahtesi 20 lira. Gerçek fotoğrafı paylaşıp, sahtesini gönderiyorlar. Ve ciddi bir mağduriyet oluşuyor. Vatandaşların bunu gözüyle ayırt etme şansı olmadığı için dolandırıldığını bozdurmaya geldiği zaman anlıyor. Gerçek çeyrek altın fotoğrafı paylaşarak 5 liralık sahte çeyrek gönderiyorlar. TBMM’den yasal düzenleme bekliyoruz. Piyasa için önlemlerin alınması lazım.” diye konuştu.

SAHTE VE GRAMI DÜŞÜK ALTINI VATANDAŞ ANLAYAMIYOR

Vatandaşların sahte ya da ayarı düşük altını gözle gerçeğinde ayırt edemeyeceklerini söyleyen İslam Memiş, “Daha önce kuyumcuların kullandığı altın ayar suyu var. Altın madeni asite dayanıklı olduğu için altın ayar testleri bununla yapılıyordu. Artık bunun da bir özelliği kalmadı. Kalpazanlar 22 ayar olan çeyrek altını, 21 veya 20 ayar yapıyorlar. Vatandaşlar büyük tehlikeyle karşı karşıya, internetten denetlenemiyor.” dedi.

Altın kota uygulaması ve ithalat yasağından dolayı içeriye özellikle yabancı firmaların altınları çok giriş yaptığını söyleyen İslam Memiş, “Bu altınların ayarlarının da düşük olma olasılığı çok yüksektir. Vatandaş Türkiye’de üretim yapan rafinerilerin altınını tercih etmeli. İnternet siparişlerinde belirli kurumsal mağazalar tercih edilmelidir.” Uyarısında bulundu.

“SARRAFİYE ALTINI DARPHANE DIŞINDA KİMSE BASAMAZ”

Memiş, düşük ayarlı sarrafiye altındaki büyük tehlikeye dikkar çekerek “Bugün çeyrek altın 4 bin 250 lira. İnternetten bunun altından alma şansınız yok, böyle bir makas aralığı yok. Dolayısıyla ben ucuza altın buldum diye sevinmeyin. Böyle bir fiyat görüyorsanız orayı terk edin. Dolandırıcıların ağına yakalanırsınız. Bazen de 20-21 ayar yazıyorlar. Sarrafiye altında 20-21 ayar yapılması yasaktır. Darphane dışında bunu kimse basamaz. Alışveriş yaptıklarında altının detaylarına mutlaka bakmalılar.” diye konuştu.

“ALTINDA ALIM FIRSATI GELEBİLİR, GERİLİMLER YENİ ATAĞI TETİKLEYEBİLİR”

Altın fiyatları İsrail-İran gerginliği ile birlikte yükseldi. Kısa vadede bir geri çekilme olabilir. Geri çekilen ons fiyatı, gram altında da düşüşe neden olabilir. Düğün yapacaklar, altın yatırımı düşünenler bir ka hafta sabır göstersinler. Teknik seviyeler geri çekildikten sonra alım yapmak lazım. Neden? Gerilimler devam ediyor, merkez bankalarının para politikaları için belirsizlikler var. Jeopolitik gerginlikler yine farklı ülkelerde tırmanmaya devam ediyor. Bu da altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Bu yıl ons tarafında 2600 dolar beklentimiz devam ediyor. Gram altın tarafında 3 bin lira seviyesi üzerine atak gerçekleştirebilir. Devamında 3 bin 500 lira seviyesine kadar çıkabilir diye tahmin ediyorum. 4,5 aylık süreçte altın yüzde 20 arttı. Yatırımcısına kazandırdı. Ama diğer tarafa baktığımızda gümüş altını tahtından etti.