Ucuz et ve kıyma satışı başlıyor! Kıyma, kuşbaşı ve dana sucuk fiyatı belli oldu

10 Mart 2024 12:23 - Güncelleme : 10 Mart 2024 12:24

Uygun fiyatlı et satışı başlıyor. Ramazan ayına özel fiyatlarla kıyma, kuşbaşı ve dana sucuk satılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren Başkent Marketlerde Ramazan ayı boyunca uygun fiyatlı et ve kıyma satışı gerçekleştirilecek. Uygulama, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak.

ET UYGUN FİYATTAN SATIŞA SUNULACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere uygun fiyatları et satışı yapacak. Ankara’daki üretici kooperatiflerinden temin edilen yüzde yüz yerli besi hayvanlarının et ve kıyma ürünleri, 11 Mart Pazartesi gününden itibaren Ramazan ayı boyunca Başkent Market şubelerinin kasap reyonlarında uygun fiyattan satışa sunulacak. Kesimden satışa kadar her aşama Halk Ekmek Fabrikasında görevli veterinerlerin kontrolünde gerçekleşecek.

UCUZ ET SATAN MARKETLER BELLİ OLDU

GİMAT, Batıkent, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ, Kızılay, Mamak Şafaktepe ve Etimesgut Başkent Market Şubeleri, Ramazan ayına özel olarak 10.00-17.00 saatleri arasında uygun fiyatlı et ve kıyma satışı yapacak.

İŞTE KIYMA, KUŞBAŞI VE DANA SUCUK FİYATI

Başkent Kart ve kredi kartının geçerli olduğu satışlarda ürün fiyatları şöyle:

“Kıyma 369 Türk lirası, kuşbaşı 379 Türk lirası ve dana sucuk 309 Türk lirası.”