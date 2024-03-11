Ulaştırma Bakanlığı hız kesmiyor! 22 dev proje, milyon liralık tasarruf

11 Mart 2024 14:54 - Güncelleme : 11 Mart 2024 14:58

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yolları’nın açılışını gerçekleştirdi. Uraloğlu, Ankara-İstanbul yeni Otoyolu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni proje çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

ANKARA’YA 22 DEV PROJE

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin dört bir yanına yatırım yapmaya devam ederken Başkent Ankara için de durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Ankara’nın ulaşım ve iletişim altyapısına 601 milyar 510 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizen Uraloğlu, 466 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu ise 1.196 kilometreye, 446 kilometre olan bitümlü sıcak karışım yol uzunluğunu da 1.172 kilometreye yükselttiklerini anlattı.

Yeni projelere de devam ettiklerini kaydeden Uraloğlu, “Ankara’da halen devam eden 31 milyar 360 milyon proje bedeliyle yol yapım, kavşak, viyadük, üst yapı iyileştirmesi, alt geçit ve tarihi köprü onarımları gibi 22 adet karayolu projesi gerçekleştiriyoruz” açıklamasında bulundu.

MİLYON LİRALIK TASARRUF

Ankara’da yapımı devam eden projelerden 3 önemli karayolu projesinin doğrudan Nallıhan ile ilgili olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, söz konusu projelerin Beypazarı-Nallıhan Yolu ile Nallıhan - Taşkesti ve Nallıhan - Dokurcun üstyapı onarımının yanı sıra bugün açılışını gerçekleştirdikleri Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi olduğunu açıkladı.

Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yolları’nın Ankara-Beypazarı-Nallıhan-İstanbul güzergâhı üzerinde bulunduğunu anımsatan Uraloğlu şunları kaydetti:

Toplam 4 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki projemiz kapsamında çift tüplü olarak hayata geçirdiğimiz 1.278 metre uzunluğundaki Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli’ni, 270 metre uzunluğunda Nallıhan Köprüsü’nü inşa ettik.

Bağlantı yolları ile birlikte projemizin toplam uzunluğu 5 kilometreye ulaşıyor. Projemiz hayata geçmeden önce hizmet veren 2,7 km’lik mevcut yolumuzda acil durumlar için hizmet vermeye devam edecek. Bu yol ile zamandan 6,3 milyon lira, akaryakıttan 3,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 9,6 milyon lira tasarruf edeceğiz.