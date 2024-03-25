Ünlü bankadan piyasaları hareketledirecek altın tahmini!

25 Mart 2024 12:31 - Güncelleme : 25 Mart 2024 12:35

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, merkez bankalarının faiz indirimlerine başlamsıyla metal fiyatlarının artacağını ifade etti. Banka ons altının bu yıl çıkacağı seviyeyi de açıkladı.

PETROL VE ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

ABD'li banka Goldman Sachs'a göre, ABD ve Avrupa'daki merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmeye başlaması ve endüstriyel ve tüketici talebinin desteklenmesine yardımcı olmasıyla emtia fiyatları bu yıl yükselecek.

Samantha Dart ve Daan Struyven'in de aralarında bulunduğu analistler, bakır, alüminyum, altın ve petrol ürünlerinin fiyatında artış beklediğini belirtti.

YÜZDE 15 ARTIŞ BEKLENİYOR

Banka analistlerinin 24 mart tarihli notunda borçlanma maliyetlerinin düşmesi, üretimin toparlanması ve jeopolitik risklerin devam etmesinin emtia fiyatlanmalarını etkileyeceği vurgulandı. Buna göre, hammaddelerin 2024'te ortalama yüzde 15 oranında artabileceğini söylendi.

ÇİN’DEN PİYASALARA DESTEK

Hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de Avrupa Merkez Bankası'ndaki (ECB) politika yapıcılar, enflasyon düşerken bu yıl borçlanma maliyetlerini düşürme niyetinde olduklarının sinyalini verdi. Buna ek olarak Çin toparlanması da piyasaya destek oldu.

EMTİADA BÜYÜK ARTIŞ OLACAK

Analistler, daha gevşek finansal koşullardan kaynaklanan büyüme dürtüsünün fiyatlar üzerindeki olumlu etki olacağını ifade ettiler. Analistler, "Durgunluğıun olmadığı ortamda ABD faiz indirimlerinin emtia fiyatlarında artışa yol açtığını, en büyük artışın metallerde (özellikle bakır ve altın), ardından da ham petrolde geldiğini görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Emtia fiyatları ham petrolün güçlenmesi, altının rekor kırması ve bakırın ton başına 9 bin doları aşmasıyla ilk çeyrekte artış göstermişti.

ALTIN TAHMİNİ BELLİ OLDU

Goldman'ın yıl sonu fiyat tahminleri ise bakır için ton başına 10 bin dolar, alüminyum için ton başına 2 bin 600 dolar ve altın için ons başına 2 bin 300 dolar olarak belirlendi.

Şu sıralarda altın fiyatları ons başına 2 bin 160 dolardan, bakır fiyatları ton başına 8 bin 750 dolardan, alüminyum fiyatları ise ton başına 2 bin 300 dolardan işlem görüyor.