Ünlü bankadan ters köşe petrol tahmini! 1 yıl sonra 31 dolarlık fark

19 Mart 2024 10:21 - Güncelleme : 19 Mart 2024 10:50

Petrol fiyatları 86 dolar civarındaki seyrine devam ederken piyasalar fiyatları yakından takip ediyor. Citigroup analistleri brent petrol için tam bir yılık fiyat tahmininde bulundu.

FİYATLAR YIL SONUNA KADAR AŞAĞI DÜŞECEK

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), petrol fiyatlarının bu yıl için ortalama 82 dolar olacağını tahmin etti. Dünyanın en büyük finans şirketlerinden olan Citi 2024-2025 yılların için fiyat tahminini paylaştı.

Citigroup analistlerine göre Brent tipi ham petrol ikinci çeyrekte ortalama 78 dolar gelecek yılın sonlarına doğru 55 dolar seviyelerine gelecek. Citi hazırladığı raporda Brent'in 2024 üçüncü çeyrekte 74 dolara ve dördüncü çeyrekte 70 dolara gerileyeceği öngördü.

2025 İÇİN 55 DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

Citi'nin 2025 petrol görünümü şaşırtıcı bir şekilde düşüş eğiliminde; banka ilk çeyrekte 65$/varil, ikinci ve üçüncü çeyrekte ise ortalama 60$/varil fiyat öngörüyor. Banka, fiyatın daha sonra 4. çeyrekte 55 dolar seviyesine düşeceğini tahmin etti.

ARZ RİSKERİYLE BERABER ÖNEMLİ KAPASİTE ARTIŞLARI VAR

Banka, İsrail, İran, Irak, Libya ve Venezuela ile ilgili arz risklerini kabul ediyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Rusya'nın ihtiyaç halinde kolayca daha fazla varil sağlayabileceğini öne sürdü. Banka, özellikle BAE'nin OPEC+ kesintilerinin başlamasından bu yana önemli kapasite artışları olduğunu söyledi.

OPEC dışı üreticiler için banka, üretimin bu yıl ABD'de 500.000 varil/gün, Kanada'da 200.000 varil/gün, Brezilya'da 400.000 varil/gün ve Guyana'da 150.000 varil/gün artacağını öngördü. Citi, her ülkenin gelecek yıl da muhtemelen ilave artışlar gerçekleştireceğini söyledi.

AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Öte yandan yurt içinde dolar kurlarındaki yukarı yönlü hareket ve petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Son olarak Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına litre başına 1 lira 30 kuruş zam yapılacağı öğrenildi.

Merkez Bankası ise yıl sonunda dolar kurunun 40,53 TL olmasını bekliyor. Eğer Citi’nin tahminleri gerçekleşirse dolar kurundaki artışlara rağmen petrol fiyatlarındaki geri çekilme yurt içinde akaryakıt fiyatlarına yansır.