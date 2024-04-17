Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez IMF raporunu baz aldı! İşte 2024 enflasyon ve büyüme tahmini

17 Nisan 2024 16:52 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 16:54

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Türkiye için kritik enflasyon, faiz ve TL tahmini! Alman kredi derecelendirme kuruluşu paylaştı

Türkiye için kritik enflasyon, faiz ve TL tahmini! Alman kredi derecelendirme kuruluşu paylaştı

Eski Hazine Müsteşarı, iktisat uzmanı, akademisyen ve yazar Dr. Mahfi Eğilmez, IMF raporu üzerinden Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin makale yayımladı. Makalede Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerini değerlendiren ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin 2024 yılında tahminlerin üzerinde büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

TÜRKİYE 2024’TE BÜYÜYECEK

Eğilmez’in tahminine göre; Türkiye, IMF öngörüsünden farklı olarak bu yıl yüzde 4 civarında büyüyecek. Eğilmez’in büyüme ile ilgili beklentisinde gerekçesi ise faizlerin düşük tutulmaya devam edeceği yolundaki öngörüsü oldu.

MAHFİ EĞİLMEZ ENFLASYON TAHMİNİNİ PAYLAŞTI

Eğilmez, Türkiye’nin yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 50 üzeri olarak beklediğini belirtti.

Mahfi Eğilmez’in yazısından Türkiye’nin ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

* IMF’nin tahminleri doğru çıkarsa Türkiye, geçen üç yılda ulaştığı yüzde 7,1 oranındaki büyüme hızı ivmesini 2024 yılında kaybedecek, enflasyon ise yüksek kalmaya devam edecek.

“FAİZ BEKLENTİSİ DÜŞÜK DEVAM EDEBİLİR”

* Her ne kadar büyümenin yüzde 3,1’e gerilemesiyle enflasyonun yüzde 45’e ve cari açığın yüzde 2,8’e gerilemesi tutarlı görünse de benim tahminlerim daha farklı. Ben bu yıl Türkiye’nin yüzde 4 dolayında büyümesini bekliyorum. Bu beklentimin altında faizlerin düşük devam edeceği tahminim var.

* Eğer gerçekten de faizler enflasyonun altında kalmaya devam ederse tüketimin azalması, talebin düşmesi ve dolayısıyla enflasyonun denetim altına alınması mümkün olmaz diye düşünüyorum.

“ENFLASYON IMF TAHMİNİNE YAKIN ÇIKABİLİR”

* Yıl sonu enflasyonu IMF’nin tahminine yakın bir yerde çıkabilir (benim tahminim yüzde 50’nin üzeridir) ama bu enflasyonun düşüş eğilimine girmesinden değil büyük ölçüde baz etkisinden kaynaklanacak bir düşüş olacaktır.

* Dolayısıyla baz etkisi bittiğinde yükseliş geri gelir. Büyüme benim tahmin ettiğim gibi yüzde 4 dolayında olursa cari açık da yüzde 3,5 dolayında gerçekleşebilir.

IMF TAHMİNİNİ KAÇ OLARAK AÇIKLAMIŞTI?

IMF'in Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun nisan sayısı "İstikrarlı ama Yavaş: Ayrışmanın Ortasında Dayanıklılık" başlığını taşıyor.

Bu raporda IMF'in Türkiye için 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45,0 oldu.