Ünlülerin yapay zeka ile imtihanı bitmiyor! Cem Küçük’ün ardından Alper Altun da dolandırıcıların hedefinde

17 Şubat 2024 16:29 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 16:41

Son günlerde teknolojiyi kullanarak yapılan dolandırıcılıklarda artış yaşanıyor. Gündem bu kez ‘yapay zeka’ olunca dolandırıcılar bu olanağı da fırsata çevirmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde Gazeteci Cem Küçük üzerinden üretilen sahte haber ve fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Canlı yayında sitem eden Cem Küçük hem takipçilerini hem de sosyal medya kullanıcılarını uyarmıştı.

HEDEF BU KEZ SPİKER ALPER ALTUN OLDU

Dolandırıcılar, Cem Küçük’ün ardından bu kez Spiker Alper Altun’u hedef aldı. Son zamanlarda dijital mecralarda popüler olan yapay zekayı kullanarak Alper Altun üzerinden ‘Havaalanında gözaltına alındı! Amerika’ya kaçmak istedi” başlığı ile sahte görüntüler sosyal medya mecralarında yayıldı. Aynı zamanda Altun’ın ‘Finansal bilgiler Türk toplumunu sarsabilir” şeklinde merak uyandırıcı ve insanların ilgisini çekecek başlıklar kullanılarak ‘sosyal medya kullanıcısının merakını cezbeden ve tıklamayı tetikleyen’ içerikler üretildi.

“NE YAZIK Kİ YASAL BOŞLUKLAR VAR”

Alper Altun, sahte fotoğraflarla ilgili şunları söyledi:

“Arkadaşlarımdan 'reklamlarını görüyoruz' diye mesajlar geldi. Instagram üzerinden yayılmış reklamlar bunlar. Tıklandığı zaman farklı sitelere linklerle yönlendiriyorlar. Bu linklere tıkladığınızda çok alakasız şeyler çıkıyor. Bir de ‘gözaltına alındı’ diye de Facebook’ta yayınlanıyor. Bunlara tıkladığınızda da farklı sitelere yönlendiriyor. Biz programlarımızda bu gibi dolandırıcılıklardan sıklıkla bahsediyoruz ama ne yazık ki Türkiye’de bu olumsuz haberleri yayarak insanları dolandırmaya çalışıyorlar. Umarım devamı gelmez diye ümit ediyorum. Daha da kötü şeyler olur diye de endişe ediyoruz. Bununla ilgili bir yasal boşluk da var. Yapanların tespit edilip cezalandırılması lazım. Bırakın Türkiye’yi dünyada bile yasal boşluk var. Umarım en kısa zamanda bunların önüne geçilir.”

CEM KÜÇÜK’TE DE AYNI YÖNTEM KULLANILDI

Geçtiğimiz haftalarda Gazeteci Cem Küçük, yapay zeka ile üretilen sahte fotoğraf ve içeriklere canlı yayında isyan etmişti. ‘Zengin eden sır’ haberi üzerinden pek çok kişiyi tuzağa düşürecek linkler de içeriklerde kullanılmıştı. Kendi adıyla ‘Hürriyet’ logosuyla sunulan ama gerçek olmayan haberleri canlı yayında ekranlara taşıyan Cem Küçük, “Zor bir çağdayız. Teknoloji ilerledi. Çok dikkatli olun!” uyarısında bulunmuştu.

Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde de uyarılarını yineleyen Cem Küçük, “Kamuoyunda az çok bilinen insanların seslerini ve görüntülerini oluşturup “şuraya para yatırın” diyorlar. Geçenlerde birçok vatandaş beni uyardı. Güya ben borsada bazı kâğıtlar önermişim. Ben borsadan anlamam ve hayatta da oynamadım. Ama benim sahte görüntü ve sesimin olduğu reklamlar sosyal medyada uçuşuyor!” dedi. Küçük, yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kimse kanmaz diye düşündüm ama baktım ki inanan da var. O yüzden bu yazıyı yazıyorum. Lütfen kanmayın. İnanmayın. Çabuk zengin olma hayallerine birikimlerinizi kurban etmeyin... Tam bu yazıyı yazarken televizyonlarda eski bir bankacının yüksek kâr vaadiyle büyük vurgun yaptığı haberleri geçiyordu. Üstelik içlerinde iş adamları da varmış. Demek ki insanın basireti bağlanıyor. Az bile olsa çalışarak kazanmak en iyisi. Helal para gibisi yok. Para helalse size yeter. Hepimiz 1980’ler ve 1990’larda zor şartlarda büyüdük. Tek maaşla 5-6 kişi geçiniyorduk. Şimdi bu sözlerimi okuyup hamaset yaptığımı söyleyen olacaktır. Bana inanmayan o yıllarda yaşayanlara sorsun.”

YÖNTEMİN ADI ‘DEEPFAKE’

Deepfake diğer bir adıyla ‘Derin sahtecilik’. Yapay zeka kullanılarak, gerçek bir kişinin yüzünün, başka bir kişinin yüzünün üzerine yerleştirildiği sahte bir video veya görüntüler Deepfake olarak adlandırılıyor, Genellikle ünlüler, politikacılar veya diğer tanınmış kişileri hedef alan dolandırıcılık yönteminde bu teknik kullanılıyor.

MAĞDURLAR ARTIYOR, İŞTE O ÜNLÜ İSİMLER

Video, ses ve haberler üreterek binlerce kişiyi ağlarına düşüren dolandırıcılar, son zamanlarda Türkiye’de de bu yöntemi kullanarak pek çok mağdur oluşturdu. Daha önce Defne Samyeli, Esra Erol ve ekonomist Özgür Demirtaş gibi ünlü isimlerin sahte videoları da sosyal medyada gündem olmuştu. Sahte görüntüleri kullanılarak hazırlanan video ile yatırım tavsiyesi adı altında dolandırıcılık yapıldığını söyleyen ünlü isimler de takipçilerini uyarmıştı.