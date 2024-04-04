Üreticilerin 'altın' hasadı başladı: Bu sene 200 tona ulaşması bekleniyor...

04 Nisan 2024 10:09 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 10:27

Mersin, Türkiye'deki arıcılık sektöründe ilk 5'e giren illerden biri... Arılar, hava sıcaklıklarının artması ve çiçeklerin açmasıyla birlikte üretime geçti.

Milyonlarca arı günün ilk ışıklarıyla birlikte kovanlarından ayrılıp gün boyu büyük bir serüvene çıkıyor. Arılar üretimi yaptıktan sonra iş bu sefer üreticilere düşüyor.

ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Arıcılar tarafından özenle yapılan hasadın ardından polenler talebe göre satışa sunuluyor. Kilogramı bin TL'yi bulan polen, hem üreticinin yüzünü güldürüyor hem de sağlıklı gıda olarak tüketiliyor.

BU SENE 200 TONA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Özellikle sağlık açısında adeta 'altın değerinde olan ve geçen yıl 150 ton civarında hasat edilen polenin bu sene 200 tona ulaşması bekleniyor.

"ALTIN DEĞERİNDE BİR GIDA ÜRETİYORUZ"

Sezona büyük umutlarla başladıklarını ve güzel geçeceğini umut ettiklerini söyleyen üretici Celal Çay, "Bahar yağmurları çok iyi yağdı. Bahar yağmurları iyi yağınca çiçekleri suluyor. Çiçeklerde çok güzel polen salgılıyor, arılarımız da kovana getiriyor. Arılarımızın sağlığı da iyi ümitliyiz. İnşallah sezon sonunda tonlarca polen üretmiş oluruz. Altın değerinde bir gıda üretiyoruz. Arıcılık biz yaşam biçimi. Arılarımızı sürekli taşıyoruz. Şuanda sıfır rakımda polen hasadına başladık. Burada başlayan yolculuğumuz Haziran ayında Eğriçayır yaylasında son bulacak. Eğriçayır yaylasında da bal ve polen ürettikten sonra yolculuğumuz tekrar geriye başlayacak" ifadelerini kullandı.