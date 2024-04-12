Uzmanından araç sahiplerine 'hayati' uyarı: Masrafın altından kalkamazsınız...

12 Nisan 2024 11:51 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 12:02

Birçok araç sahibinin kış aylarında özellikle önem verdiği antifriz kullanımı, yaz aylarında da araç için 'hayati' önemi var. Motor sağlığı için yaz aylarında da kullanılması tavsiye edilen antifriz, ilerleyen yıllarda sürücülerin büyük bir masraftan kaçmasını sağlıyor.

"KÜF VE KOROZYON OLUŞUYOR..."

Yaz aylarında maliyet düşürmek amacıyla antifriz yerine su kullanıldığına dikkat çeken araç bakım ustası Ali Curu, “Antifriz kullanılmadığı takdirde maksimum 1-2 ay içerisinde suyun renginin karardığını, kahverengileştiğini göreceksiniz. O da motor bloğunun yani metal alaşımların suyla etkileşiminde küf veya korozyon oluşmasından sebep oluyor” diye konuştu.

Araç sahiplerinin 4 mevsim antifriz kullanımını ihmal etmemelerini gerektiği hususundan kritik bir uyarıda bulunan Curu, "Araçlarda kullanılan antifrizi yani motoru soğutan sıvıyı aslında 4 mevsim koruma diye tabir ederiz biz. İnsanların en çok antifrizin kışın eksi derecelerde motor suyunun donmamasını sağladığını biliyor. Ancak antifrizin en büyük diğer özelliklerinden birisi de, soğutma sistemindeki suyun küf ya da korozyon oluşmasını engellemesidir. Sürücülere yazın özellikle antifriz kullanmalarını tavsiye etmemizin sebebi bu" ifadelerini kullandı.

"KULLLANILMAZSA BÜYÜK MASRAFLARA YOL AÇABİLİYOR..."

Yazın antifriz kullanmamanın ilerleyen dönemlerde arızaya sebebiyet verebileceğini söyleyen Curu, "Sürücüler araçlarında yazın su kullanmaya devam ediyorlar. Mesela bir hortum patlıyor, arıza oluyor, onu yaptırıyorlar ama antifriz koymaya gerek yok diye düşünüyorlar. Ancak kesinlikle yazın da antifriz koymaları kullanmaları gerekiyor. Antifriz kullanılmadığı takdirde maksimum 1-2 ay içerisinde suyun renginin karardığını, kahverengileştiğini göreceksiniz. O da motor bloğunun yani metal alaşımların suyla etkileşiminde küf veya korozyon oluşmasından sebep oluyor. Bu küf ve korozyon da ilerleyen dönemlerde sıvı sistemini, radyatörleri, petekleri ve su kanallarını tıkayabiliyor. Ayrıca termostat, devir daim diye bahsettiğimiz parçaların aşınmasına ve arızalanmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle antifriz kullanılmaması kesinlikle büyük masraflara yol açabiliyor" dedi.