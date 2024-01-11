Valiliklere 'tasarruf' talimatı! Bakan Şimşek kamuda kemerleri sıkıyor

11 Ocak 2024 06:22 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 06:22

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, başkent Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 81 şehrin valisiyle bir araya gelerek önemli uyarılarda bulundu.

Türkiye gazetesinin haberine göre, mali disiplinin sağlanması konusunda valilere önemli görevler düştüğünü belirten Şimşek, birçok alanda yapılması gerekenleri sıraladı.

TAŞIT VE TANITIM GİDERLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bu kapsamda tasarruf tedbirlerine uyum, harcamaların rasyonelleştirilmesi, yerelde yapılan kamu yatırımlarının takibi, kayıt dışılıkla mücadele, sosyal yardımların etkin kullanımı ve deprem harcamalarında vatandaş farkındalığının artırılması gibi hususlarda valilerden destek istedi.

Taşıt kullanımından, tanıtım giderlerine kadar alınması gereken tedbirlere değinen Bakan Şimşek, Valilerimiz illerinde; gerekli tedbirleri almalı, uygulamayı izlemeli ve uygulamaları denetlemeli” diye konuştu.

İHRACAT VE İSTİHDAMA KATKI HEDEFİ

Söz konusu harcamaları valiliklerimizin desteğiyle gözden geçireceklerini dile getiren Şimşek şu uyarılarda bulundu: "Harcamalarda mükerrerlik var mı? Harcamalar istenen sonucu sağlıyor mu? Harcamaları daha düşük maliyetle gerçekleştirmek mümkün mü? gibi soruları detaylıca değerlendireceğiz. Buradan sağlayacağımız kaynağı nitelikli büyümeye, ihracata ve istihdama aktaracağız. Valiliklerimiz kısıtlı kamu kaynaklarını tasarruf anlayışı içinde, öncelikli alanlara kullanmalıdır. Dolayısıyla kamu yatırımları titizlikle takip edilmeli ve aksayan noktalarda merkez düzenli olarak bilgilendirilmeli."

KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELEYE ÖNEM

Kayıt dışılık ile mücadele kapsamında saha denetimlerinin önemine dikkat çeken Şimşek, "İçişleri Bakanlığı iş birliği ile kayıt dışı satılan malların tespitine yönelik denetimlere devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığımız ile günübirlik kiralamaların tespitine yönelik de yakın temas içindeyiz. Saha denetimlerinde bir diğer alan da akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilere yönelik denetimler. Denetimlerde önemli miktarda kaçak akaryakıt, bandrolsüz alkollü içki ve tütün mamulü yakalandı. Bu alanda oluşan kayıt dışılık doğrudan bütçe gelirlerini olumsuz etkiliyor" dedi.

Bu yılki bütçeden sosyal yardımlara 497 milyar lira kaynak aktardıklarını ifade eden Şimşek "Bu kaynağın 120 milyar lirası, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na aktarılacak. Ancak fon kaynaklarını daha etkin kullanmalıyız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ederken ve yardım yaparken; sosyal adaletin gözetilmesi, mükerrerliklerin önlenmesi ve iş gücüne katılıma da mâni olunmaması konusunda hassasiyet gerekiyor" diye konuştu

DEPREM İÇİN KAYNAKLAR SEFERBER EDİLDİ

Şimşek, 6 Şubat 2023'teki deprem felaketi sonrası afet bölgesinin ayağa kaldırılması ve depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için 2023 bütçesinden yaklaşık 950 milyar lira harcadıkları bilgisini verdi.

Deprem sebebiyle alınan gelir tedbirlerinin toplamının 404 milyar lira olduğunu belirten Şimşek, şunları söyledi: "Yani yaptığımız harcamalar topladığımız vergilerin yaklaşık 2,4 katı. 2024 yılında ise bütçeden deprem harcamalarında kullanılmak üzere 1 trilyon 28 milyar lira kaynak ayırdık. Devlet olarak kaynaklarımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz."