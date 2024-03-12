Varlığı dert, yokluğu yara! IMF araştırdı: Para mutluluğu satın alır mı?

12 Mart 2024 15:59 - Güncelleme : 12 Mart 2024 16:02

Para mutluluk getirir mi? Bu sorunun yanıtını IMF araştırdı. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı Mutluluk Raporu’na dayandırılan para-mutluluk ilişkisini konu edinen rapor oldukça çarpıcı sonuçlara vardı.

KİŞİ BAŞINA GELİR VE MUTLULUK İLİŞKİSİNE BAKILDI

Uluslararası Para Fonu (IMF), Birleşmiş Milletler'in yayımladığı Mutluluk Raporu ile ülkelerdeki kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) arasındaki ilişkiyi sorguladı. Genellikle kişi başına düşen GSYİH miktarı yüksek ülkelerin mutluluk listesinde de önde olduğu görülürken istisnalar da göze çarptı. Örneğin Singapur, kişi başına düşen GSYİH sıralamasında 2. olmasına rağmen mutluluk sıralamasında ilk 20'ye giremedi.

VERİLER 'CANTRİL MERDİVENİ' DENİLEN YÖNTEMLE PUANLANDI

Habertürk’ün haberine göre, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) internet sitesinde 2023 Mutluluk Raporu'na dayandırılan 'Para mutluluğu satın alır mı?' isimli bir rapor ilgin sonuçlara vardı.

Mutluluk Raporu, hazırlanırken kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) ile sosyal destek, yaşam beklentisi, özgürlük, refah ve yolsuzluğun olmaması gibi kriterler göz önüne alınıyor. Veriler, kişilerin 'Cantril Merdiveni' denilen yöntemle kendilerini, belirli kategorilerde 0'dan 10'a kadar puanlamasıyla oluşturuluyor.

PARA YAŞAM MEMNUNİYETİNİ ETKİLEDİ

IMF, ülkelerin kişi başına gelir sıralamaları ile Mutluluk Raporu'ndaki sıralamaları karşılaştırarak bir dizi sonuca ulaştı. Mutluluk listesinde genellikle gelişmiş ülkelerin üst sıralarda olduğu ancak istisnaların da bulunduğu belirtildi. Bazı gelişmekte olan ülkeler, orta gelirli ekonomiler ve düşük gelirli ekonomilerde gelir dışındaki etkenlerin puanlanmasının yaşam memnuniyetini etkilediği kaydedildi.

SİNGAPUR ZENGİN AMA EN MUTLU ÜLKELER ARASINDA DEĞİL

Finlandiya, kişi başı GSYİH'de ilk 20'de yer almamasına rağmen, en mutlu ülke oldu. Kosta Rika kişi başına düşen GSYİH bakımından ortalamanın altında olmasına rağmen, mutluluk listesinde sıralamanın üst sıralarında yer aldı. Singapur, kişi başına düşen GSYİH sıralamasında Lüksemburg'un ardından 2. olmasına rağmen mutluluk listesinde ilk 20'ye giremedi. Kosova, Nikaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras ve Özbekistan GSYİH bakımında ortalamanın altında olmasına rağmen mutluluk listesinde üst sıralarda yer buldu. Listenin son 2 sırasındaki Afganistan ile Lübnan, diğer bütün ülkelere göre oldukça düşük puanlar aldılar.

BAKIN TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

137 ülkenin bulunduğu Mutluluk Raporu'nda Türkiye, 106. sırada yer buldu. Kişi başına düşen GSYİH listesinde ise 67. sırada bulunuyoruz.