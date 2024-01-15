Weavers ihaleye çıkıyor

15 Ocak 2024 12:29 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 12:30

Boyteks Tekstil AŞ, döşemelik ve perdelik kumaş üreticileri arasında yer alan Weavers Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketindeki (Weavers) paylarını; açık ihale usulü ile kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sundu.

Weavers’taki tüm paylarını satışa çıkaran Boyteks Tekstil AŞ’in 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi kayyıma devredilmiş ve Ağır Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu müsadere kararının Yargıtay tarafından da onanmasıyla mülkiyeti Hazine’ye intikal etmişti.

Dünyanın önde gelen bağımsız değerleme şirketi tarafından hazırlanan rapora göre; Weavers’in muhammen bedeli 1 milyar 700 milyon TL olarak belirlendi.

Yatırımcılar teklif vermeden önce satış ilanında belirtilen koşulları sağladıkları taktirde 25 Ocak ve 26 Şubat tarihleri arasında Weavers tesislerini gezebilecek ve elektronik ortamda sunulacak olan Bilgi Odası’ndan şirkete ilişkin detaylı bilgilere erişim imkânı bulacaktır.

Yatırımcıların, ihale şartnamesi kapsamında hazırladıkları kapalı teklif zarflarını, en son 4 Mart 2024 saat 17:00’a kadar "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresine elden teslim etmeleri gerekiyor.

Kapalı zarf ile verilen teklifler 5 Mart 2024 saat 10:00’da TMSF Genel Merkezinde teklif veren yatırımcıların huzurunda açılarak İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve açık artırmaya geçilecektir.