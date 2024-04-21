Yağ fiyatları rekor kırdı! İşte marka marka güncel ücretler
Gıda enflasyonundaki artış temel ürünlerin fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Özellikle ayçiçek yağlarındaki fiyat artışı son dönemlerin en yüksek seviyesine çıktı. 5 litre zeytinyağı 1.499 TL oldu.
Gıda fiyatlarındaki artış vatandaşı zorlamaya devam ederken yemeklik yağların fiyatı rekor kırdı.
YAĞ FİYATLARI DURMADAN ARTIYOR
Ayçiçek yağı, mısır yağı ve zeytinyağı fiyatları artan enflasyon beraber rekor kırdı. 2024 yılının ilk çeyreğinde 1 litre sıvı yağ 42.50 TL'den satılıyordu. 2 litre sıvı yağ 76 TL, 5 litre sıvı yağ ise 179,50 TL olarak raflarda yerini aldı. Yılın başında 5 litre zeytinyağı da 430-450 TL bandından satılırken şu sıralar 5 litre zeytinyağı 1.499 TL tüketiciye sunuluyor.
İşte marka marka yağ fiyatları...
Ayçiçek Yağı Fiyatları
Vatan ayçiçek yağı 500 ml:32.50 TL
Vatan ayçiçek yağı 1 lt: 62.50 TL
Biryağ ayçiçek yağı 1lt: 69.50 TL
Biryağ ayçiçek yağı 2 lt: 104 TL
Biryağ ayçiçek yağı 4 lt:199.50 TL
Biryağ ayçiçek yağı 5 lt: 229 TL
Yudum ayçiçek yağı 1 lt: 84.50 TL
Yudum ayçiçek yağı 2 lt: 158.50 TL
Yudum ayçiçek yağı 4 lt: 174.75 TL
Yudum ayçiçek yağı 5 lt: 289 TL
Komili ayçiçek yağı 2 lt: 98 TL
Komili ayçiçek yağı 5 lt: 217 TL
Oba ayçiçek yağı 5 lt: 205 TL
Sole ayçiçek yağı 1 lt: 48.50 tl
Sole ayçiçek yağı 5 lt: 195 TL
Vera ayçiçek yağı 2 lt: 87.50 TL
Vera ayçiçek yağı 5 lt:195 TL
Evin ayçiçek yağı 1 lt: 48.50 TL
Evin ayçiçek yağı 2 lt: 87.50 TL
Evin ayçiçek yağı 5 lt: 194.50 TL
Mısır Yağı Fiyatları
Zade mısır yağı 2 lt: 287 TL
Zade mısır yağı 5 lt: 499 TL
Olin mısır yağı 1 lt: 117.50 TL
Olin mısır yağı 5 lt: 444 TL
Sırma mısır yağı 2 lt: 209 TL
Sırma mısır yağı 5 lt: 500 TL
Komili mısır yağı 5 lt: 600 TL
Oruçoğlu mısır yağı: 197.50 TL
Zeytinyağı Fiyatları
Zeo sızma zeytinyağı 1 lt: 259 TL
Zeo riviera zeytinyağı 1 lt: 249 TL
Zeo riviera zeytinyağı 2 lt: 445 TL
Yudum sızma zeytinyağı 1 lt: 339 TL
Yudum riviera zeytinyağı 1 lt: 319 TL
Komili sızma zeytinyağı 250 ml: 114.50 TL
Komili riviera zeytinyağı 250 ml: 100 TL
Komili riviera zeytinyağı 5 lt: 1.499 TL
Komili sızma zeytinyağı 500 ml: 209.90 TL
Komili riviera zeytinyağı 500 ml: 169.90 TL
Komili riviera zeytinyağı 2 lt: 489.95 TL
Orkide sızma zeytinyağı 1 lt: 424.95 TL
Orkide sızma zeytinyağı 2 lt: 784.95 TL
Orkide riviera zeytinyağı 500 ml: 172.90 TL
Tariş riviera zeytinyağı 500 ml: 200 TL
Tariş riviera zeytinyağı 5 lt: 1.325 TL