Yağ fiyatları rekor kırdı! İşte marka marka güncel ücretler

21 Nisan 2024 17:26 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 17:28

Gıda fiyatlarındaki artış vatandaşı zorlamaya devam ederken yemeklik yağların fiyatı rekor kırdı.

YAĞ FİYATLARI DURMADAN ARTIYOR

Ayçiçek yağı, mısır yağı ve zeytinyağı fiyatları artan enflasyon beraber rekor kırdı. 2024 yılının ilk çeyreğinde 1 litre sıvı yağ 42.50 TL'den satılıyordu. 2 litre sıvı yağ 76 TL, 5 litre sıvı yağ ise 179,50 TL olarak raflarda yerini aldı. Yılın başında 5 litre zeytinyağı da 430-450 TL bandından satılırken şu sıralar 5 litre zeytinyağı 1.499 TL tüketiciye sunuluyor.

İşte marka marka yağ fiyatları...

Ayçiçek Yağı Fiyatları

Vatan ayçiçek yağı 500 ml:32.50 TL

Vatan ayçiçek yağı 1 lt: 62.50 TL

Biryağ ayçiçek yağı 1lt: 69.50 TL

Biryağ ayçiçek yağı 2 lt: 104 TL

Biryağ ayçiçek yağı 4 lt:199.50 TL

Biryağ ayçiçek yağı 5 lt: 229 TL

Yudum ayçiçek yağı 1 lt: 84.50 TL

Yudum ayçiçek yağı 2 lt: 158.50 TL

Yudum ayçiçek yağı 4 lt: 174.75 TL

Yudum ayçiçek yağı 5 lt: 289 TL

Komili ayçiçek yağı 2 lt: 98 TL

Komili ayçiçek yağı 5 lt: 217 TL

Oba ayçiçek yağı 5 lt: 205 TL

Sole ayçiçek yağı 1 lt: 48.50 tl

Sole ayçiçek yağı 5 lt: 195 TL

Vera ayçiçek yağı 2 lt: 87.50 TL

Vera ayçiçek yağı 5 lt:195 TL

Evin ayçiçek yağı 1 lt: 48.50 TL

Evin ayçiçek yağı 2 lt: 87.50 TL

Evin ayçiçek yağı 5 lt: 194.50 TL

Mısır Yağı Fiyatları

Zade mısır yağı 2 lt: 287 TL

Zade mısır yağı 5 lt: 499 TL

Olin mısır yağı 1 lt: 117.50 TL

Olin mısır yağı 5 lt: 444 TL

Sırma mısır yağı 2 lt: 209 TL

Sırma mısır yağı 5 lt: 500 TL

Komili mısır yağı 5 lt: 600 TL

Oruçoğlu mısır yağı: 197.50 TL

Zeytinyağı Fiyatları

Zeo sızma zeytinyağı 1 lt: 259 TL

Zeo riviera zeytinyağı 1 lt: 249 TL

Zeo riviera zeytinyağı 2 lt: 445 TL

Yudum sızma zeytinyağı 1 lt: 339 TL

Yudum riviera zeytinyağı 1 lt: 319 TL

Komili sızma zeytinyağı 250 ml: 114.50 TL

Komili riviera zeytinyağı 250 ml: 100 TL

Komili riviera zeytinyağı 5 lt: 1.499 TL

Komili sızma zeytinyağı 500 ml: 209.90 TL

Komili riviera zeytinyağı 500 ml: 169.90 TL

Komili riviera zeytinyağı 2 lt: 489.95 TL

Orkide sızma zeytinyağı 1 lt: 424.95 TL

Orkide sızma zeytinyağı 2 lt: 784.95 TL

Orkide riviera zeytinyağı 500 ml: 172.90 TL

Tariş riviera zeytinyağı 500 ml: 200 TL

Tariş riviera zeytinyağı 5 lt: 1.325 TL