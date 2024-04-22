Yatırım ve Tasarruf Uzmanı Başaran’dan kritik altın uyarısı!

22 Nisan 2024 00:28 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 00:36

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MUHABİR: YUSUF ÖZGÜR BÜLBÜL / tgrthaber.com.tr

Yatırım ve Tasarruf Uzmanı Mert Başaran, TGRT Haber canlı yayınında Para Konuşalım programında analizlerini ve yorumlarını paylaştı. Başaran, izleyiciden gelen soruları da yanıtladı. Başaran, altınla ilgili dikkat çeken değerlendirme yaptı.

“GETİRİNİZ DAHA YÜKSEK OLUYOR”

Hisse senedi fonlarında getirinin daha yüksek olduğunu ifade eden Başaran, “Ben her zaman hisse senedi ağırlıklı fonlar almanızı tavsiye ediyorum. Geçmiş istatistikler gösteriyor ki, bireysel hisse senedi seçmektense hisse senedi fonlarını seçtiğinizde getirileriniz daha yüksek oluyor.” diye konuştu

Doların yatırım aracı olmadığını vurgulayan Başaran, “Dolar bir yatırım aracı değildir. Yüzde 400 kazandım diye mutlu olmazsınız son 5 yılda, simit yüzde 1000 artarken. Bu yatırım aracı olmadığının ispatıdır.” şeklinde konuştu.

“ALTINDA TEDBİRLİ OLMAK LAZIM”

Altınla ilgili de önemli değerlendirmelerde bulunan Başaran, “Savaş ve gerginlik piyasaları korkuttu. Bu gibi durumlarda güvenli liman altına yükselişe geçti. Altında tedbirli olmak lazım, al dediğimiz noktalar biraz geçti.Altınınız varsa satmaya gerek yok.” ifadelerini kullandı.

ARAZİNİN DEĞERİ NASIL ANLAŞILIR?

Arazilerle ilgili de görüşlerini paylaşan Başaran, “Yakınınıza bir köprü, şehir hastanesi ve benzeri yapılar inşa edildiğinde ucuza almak isteyenler genellikle sizi buluyor. Toprak ne kadar beklerse o kadar değerlenir” dedi.