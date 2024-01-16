'Yattığı yerden para kazanmak' buna denir! 400 bin lira maaşla uyku sorumlusu aranıyor

16 Ocak 2024 15:24 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 15:29

Birleşik Krallıkın en büyük yatak firmalarından biri, şaşırtıcı bir iş ilanı yayınladı. Firma, müşterilerinin mümkün olan en iyi şekilde uyuyabilmesi için "Baş Uyku Sorumlusu" aradığını duyurdu.

YATARAK PARA KAZANACAK

Başvuru yapanlar arasından seçilecek kişi 874 saat, yani 36 günden fazla bir süre eğitim alacak. Sonrasında da 6 ay boyunca firmanın yataklarını ve yastıklarını test edecek. Tabii bu testi de uyuyarak gerçekleştirecek.

MAAŞI DUDAK UÇUKLATIYOR

Firmaya alınacak uyku sorumlusuna uyku karşılığında 10 bin sterlin yani yaklaşık 400 bin lira ödenecek.

Ancak baş uyku sorumlusunun görevi, sadece uyumak değil. Firmanın üretim tesislerini ziyaret edecek, tedarik zincirinin nasıl çalıştığını öğrenecek.

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAK

Uyku deneyimlerini aktarmak için inovasyon ekibiyle zaman geçirecek. Ayrıca uyku düzeninin geliştirilmesi için gerekenleri öğrenip bunları kamuoyuyla paylaşacak. Yani baş uyku sorumlusu bile, sadece uyuyarak para kazanmayacak.

GÖREV TANIMI

Firmanın İK müdür olan Carrie Westwell'e göre seçilen kişi, her iki haftada bir yatak, ayda dört yastık ve her altı haftada bir de baza test etme şansına sahip olacak. Bu işin pozisyonu tamamen uzaktan olacak fakat aranan kriterlerde kişilerin pazarlama ya da sosyal medya alanında üniversite yeterliliğine sahip olması isteniyor.

MESAİNİN TAMAMI UYKUDA GEÇMEYECEK

AA'da yer alan bilgiye göre; ürün testi bu pozisyonun önemli bir parçasını oluştursa da aksatılmaması gereken bir diğer görev ise firmanın Huntingon'da yer alan fabrikasını ziyaret etmek ve yatak tedarik zincirinin nasıl çalıştığını öğrenmek için inovasyon ekibiyle zaman geçirmek. Böylelikle mesainin tamamı uyuyarak geçmeyecek.

SAHİP OLUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Bu pozisyonda çalışmak isteyen kişilerin neden kendilerinin seçilmesi gerektiğini anlatan bir içerik oluşturmaları gerekiyor. Güçlü yazılı iletişim becerilerinin arandığı pozisyon için şirket, baş uyku sorumlusunun uyku konusundaki bilgi ve anlayışını geliştirmek amacıyla, kötü uykuya katkıda bulunan tetikleyicileri tanıyacak ve optimum uyku düzenini geliştirmeye yardımcı olmak için insanların benimsemesi gereken iyi alışkanlıkları öğrenmesini temenni ediyor.