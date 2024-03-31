Yerel seçim sonuçları piyasaların odağında! Altın ve dolar yükselir mi? Ekonomi Yazarı Ömer Faruk Bingöl değerlendirdi

31 Mart 2024 23:26 - Güncelleme : 31 Mart 2024 23:53

2024 yerel seçim sonuçları gelmeye devam ederken milyonlar piyasaları özellikle de altın ve dolar tarafında yönü merak ediyor. Seçim sonuçlarının etkisini Türkiye Gazetesi Ekonomi Yazarı Ömer Faruk Bingöl, Alper Altun'un sunduğu Seçim Özel programında değerlendirdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YÜKSEK ENFLASYONU KONUŞUYOR OLACAĞIZ"

Ömer Faruk Bingöl, yerel seçim sonuçlarını değerlendirirken, bir önceki genel seçim sonuçlarına atıfta bulunrak "Ne yazık ki bir önceki seçimden devraldığımız bozuk bir psikoloji var ne yazık ki. Biz bandı bir seçim öncesine sararsak o zaman 19-20 lira arasında bir dolar kuruyla başlangıç yaptık. İkinci tur bittikten sonra dolarda bir hareketlilik, 27 liraya çıkan bir döviz kuruyla karşılaştık. Yani 2 ayda yüzde 30 civarında artan bir döviz kuruyla karşılaştık. Ne oldu tabi ki, bunun enflasyona bir yansıması oldu. Mehmet Şimşek tartışılmaya başlandı. Merkez Bankası'nın politikaları tartışılmaya başlandı. İlla bir fatura kesilecek kişi, kurum aranmaya başlandı. Ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bazı şeyleri tersinden düşünmek lazım. Biz bu kadar tedbir alıyor olmamıza rağmen ekonomi yönetimi olarak Merkez Bankası olarak, enflasyonu ve ekonomideki bazı taşları yerine oturtamadık. Peki bu tedbirleri almasaydık nerede olacaktık? Bu açıdan bakıldığında faizlerin yükseltilmesi, kredi kanallarının kısılması, gereksiz ve aşırı harcamaların engellenmesi gibi bütün bu tedbirlere rağmen son haftalara baktığımız zaman hane halkındaki hesaplarda dolar 174 milyar dolar civarındaydı. Geçen hafta 186 milyar dolara yükselen döviz mevduatları gördük. 6 haftada biz döviz almışız. Biz aralık ayında Merkez Bankası'nın toplam rezervlerini 145 milyar dolarda gördük. Geçen hafta 123.8 milyar dolara kadar düşüş gördük. Merkez Bankası da rezerv kaybetmiş, SWAP muhabbetine hiç girmiyorum. Orası zaten ekside. Haftaya enflasyon açıklanacak ve biz orada daha yüksek enflasyon göreceğiz. Yüzde 70'lere ulaşan bir enflasyon rakamını konuşuyor olacağız." dedi.

"DOLAR BEKLENTİSİ İÇERİDE DAHA YÜKSEK"

Ömer Faruk Bingöl, yabancı kurumların ve içerideki dolar beklentilerinin de bir analizini yaptı. Bingöl, "Yabancılar bizden çok daha iyimser. Goldman Sachs'ı bırakın, ben size kritik 3 kurumu söyleyeceğim. Bunlardan birisi Deutsche Bank. Merkez Bankası'nın 500 baz puanlık faiz artışını doğru tahmin etmişti. Deutsche Bank'ın 38 lira dolar beklentisi var. İçeride yerliler ise daha karamsar 40,5 beklentisi var. Bizde biraz daha psikolojik fiyatlama var. Goldman Sachs'IN yıl sonu dolar beklentisi 37 lira. Bunu da şubatta açıkladı. Mart ayında şahin adım gelmeden önce. HCBC 33 dedi, daha sonra revize etti. Bunlar dünyanın en önemli finans kurumları. Sürekli olarak yabancı kurumlar raporlarında ekonomi politikalarını olumlu bulduklarına dair şerh düşüyorlar. 'Bu ekonomi politikalarının devam edilmesi halinde sonunda geleceğiniz nokta bu olabilir' diyorlar. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Mehmet Şimşek ve ekibine güveninin tam olduğunu ve bu politikaları desteklediğini ve güveninin tam olduğunu dile getirmişti. Bunlar önemli mesajlar. Enflasyon rakamsal bir mücadeledir tamam ama, aynı zamanda psikolojik bir mücadeledir. Bunların piyasalara, rakamlara ve enflasyona yansıması zaman alır. biz şu an bu zamanı geçiriyoruz. Siyasi tarafı analiz edersek bir 'mesaj var mı?' evet var. Partiler için sürpriz oluyor." dedi.

"SEÇİM SONRASINDAKİ 1 HAFTALIK PSİKOLOJİYİ YÖNETMEK ÖNEMLİ"

Yerel seçimlere damga vuran emekli konusuna da değinen Bingöl, "İşin bir de emekli boyutu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi: 'Ver ver. Dipsiz bir kuyu gibi. Bu iş böyle çözülmeyecek' dedi. gerçekten doğru bir tespit. Goldman Sachs tahminine bakarsak yeniden enflasyon bu ülkede düşecek mi? Evet düşecek. Bu politikalara sahip çıkarsak düşer. Baz etkisi var. Haziran Temmuzdaki dövizdeki sıçrayıştan kaynaklanan o iki aylık bar devreden çıkacak. Daha sonra bu ülkeye 60 milyar dolarlık bir döviz girişi bekleniyor. Dövizi neden alıyoruz? Yüzde 60 devlet faizi var. Eğer yıl sonunda bizim ekonomistlerin beklentisine göre dolar 32 liradan 40 liraya gidecek olursa, Merkez Bankası rakamından da yola çıkarsak yüzde 30 primlenme söz konusu. Bu 1 haftadaki psikolojiyi iyi yönetirsek, bu seçim belirsizliğini de üstümüzden atarsak, araya bayram da imdada yetişiyor. Memleket olarak rahatlayacağız. Rezervlerin erimesi iyi bir şey değil. Bu politikaların meyvesini toplamak için de sabır gerekiyor. Burada önemli olan politikalara sahip çıkmaktır" dedi.