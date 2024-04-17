Yeşil erik sezonu yüksekten açtı! Kilosu ‘yok artık’ dedirtti, et fiyatını geçti

17 Nisan 2024 17:32 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 17:35

Yazın en sevilen meyvesi erik tezgahlardaki yerini aldı. Erik hasatının başlamasıyla sezonun ilk mahsulü Pazar ve manavlarda el yakıyor.

ERİĞİN KİLOSU ET FİYATLARINI AŞTI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bahar ile birlikte yaz mevsiminin habercisi yeşil can eriği tezgahlardaki yerini aldı. Kilogram fiyatı ise et fiyatını geçti. Sezona ‘merhaba’ diyen erik ilk olarak küçük paketler halinde satılmaya başlandı.

Eriğin kilosunun 350 lira ile 500 lira arasında değiştiğini belirten manavlar yabancıdan ziyade iç piyasada eriğe talebin yüksek olduğunu dikkat çekiyor.

PAZAR TEZGAHLARINA ÇIKTI, FİYATI GÖREN KAÇTI

Marmaris’te ve sıcak bölgelerde Nisan ayında hasadı yapılmaya başlanan manav ve pazar tezgahlarında yer alan yeşil erik kilosu 500 liradan satılıyor.

TURFANDA ERİĞİN YANINA YAKLAŞILMIYOR

Erikle birlikte çileğin yoğun ilgi gördüğünü belirten manav sahibi Filiz Yüzügüldü “Biz eriği almaya ve satmaya başlayalı iki gün oldu. Aslında bir süredir satışı var ancak fiyatları yüksek olması sebebiyle biz şu anda almaya ve satmaya karar verdik. Hemen Hemen aldığımız eriklerin çoğu satıldı. İki çeşit erik getirmiştik biri daha küçük biri daha büyük şekilde 350 ve 500 Türk lirası fiyatları. Yabancı turistlerden ziyade yerli çok alıyor ve genelde fiyatı çok fazla soran olmuyor. Tabii şu an eriğin bu fiyatı sezon boyu bu şekilde kalmayacak. Sezon içerisinde oldukça normal rakamlara gelecek. Hemen hemen her hafta fiyatlarında değişiklik oluyor. O yüzden net bir fiyat belirlemek olmaz”diyerek eriklerin Marmaris’e en yakın mahalle olan Karacasöğütte’ki bahçelerden ve Aydın, Antalya gibi illerden geldiğini belirtti.