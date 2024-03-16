YÖK'ten özel üniversitelere uyarı! Öğretim elemanı maaşları için yazı gönderdi

16 Mart 2024 01:36 - Güncelleme : 16 Mart 2024 01:40

Özel üniversitelerde çalışan öğretim elemanları ve akademik personelin maaşları devlet üniversitelerinin gerisinde kaldı. Medyada çıkan haberlerin ardından YÖK harekete geçti.

“DEVLETTE ÖDENEN ÜCRETTEN AZ MAAŞ VERİLEMEZ”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerinin öğretim elemanlarına, devlet üniversitelerinde ödenen net ücretten daha az ödeme yapamayacaklarına karar verdi.

YÖK YAZI GÖNDERDİ, MAHKEME KARARINI EMSAL GÖSTERDİ

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, vakıf üniversitelerine gönderilen yazıyla, öğretim elemanlarına devlet üniversitelerinde ödenen emsal net ücret tutarından daha az ücret ödeyemeyeceklerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının uygulanması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, vakıf üniversitelerinin öğretim elemanlarına ödeyecekleri ücrete ilişkin, "devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin net veya brüt miktarından birisini esas alabileceklerine" yönelik kararın iptal edildiği hatırlatıldı.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AZ ÜCRET ÖDEMEYEMEYECEK

Böylece, vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal net ücret tutarından daha az ücret ödeyemeyecek.

Buna göre vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına bundan sonra brüt değil net miktar üzerinden ödeme yapacak.

UYMAYANA YÖK MÜEYYİDELERİ UYGULANACAK

Bu karara rağmen öğretim elamanlarına düşük ücret verilmesi durumunda vakıf yükseköğretim kurumları hem adli bakımdan hem Yükseköğretim Kurulu nezdinde müeyyidelere maruz kalacak.