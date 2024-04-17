Yüksek emekli promosyonuna 'faiz' engeli!

17 Nisan 2024 16:47 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 16:52

Bankalar yeni müşteriler kapmak için promosyon yarışına devam ediyor. Ancak, promosyon için hesabı başka bankaya taşımak isteyen emekliler kredi engeline takıldı.

ESKİ BANKAYA KREDİ ÖDEMEK ZORUNDA

Konu hakkında açıklama TÜKONFED Bankacılık Komisyon Başkanı Hüseyin Ölmez şunları kaydetti:

"Emekli kredisi kullanmış aylık faiz 1.05 kullandığı tarihte. Bugün diyor ki git öde onu. Onu ödeyebilmesi için başka bankadan yeni kredi alması lazım. Peki aylık faiz kaç? Yüzde 5 buçuk. Yani emekli promosyon almaya giderken kredi çekip eski bankasına faiz ödemek zorunda."

DOLMAYAN SÜREYİ ÖDEMEK ZORUNDA

Öte yandan emekliler hesaplarını başka bankaya aktarmak için için taahhüt süresini doldurma zorunlukları yok. Doldurmadığı süreye karşılık gelen promosyon ücretini iade etmek zorunda.

Ölmez taahhütler hakkında da şunları kaydetti:

"Burada tahsil edilecek para şudur. Aldığınız promosyonu 36'ya böleceksiniz. Bankada kaldığınız müddet için de o 36'yı 10 ile çarpacaksınız. Bu hakkettiğiniz paradır. Hakkettiğiniz parayı aldığınız promosyondan düşünce bankaya geri ödemeniz gereken para da budur."

Bankalar iade edilmeyen tutar için de faiz istiyor.

Ölmez, "Banka burada sen bu parayı faizsiz kullandın deyip benden tüketici kredisi faizi alıyor. Bunu hukukumuz da haklı gördü. Fakat uygulanan faiz bugünkü tüketici kredisi faizi. Yani yüzde 6’lar. Promosyonun önemli bir kısmını faiz olarak ödüyorsunuz." ifadelerini kullandı.