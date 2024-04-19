Yunanistan'a giden Türk turistler Miçotakis'i karşılarında buldu

19 Nisan 2024 13:59 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 13:59

Türkiye ile Yunanistan adaları arasında kapıda vize uygulamasının başlamasıyla Türk turistlerin Yunanistan ziyaretleri yoğunlaştı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 92 Türk turisti karşıladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi üzerinden feribotla Midilli Adası'na geçen turistler Miçotakis ile fotoğraf çektirerek sohbet etti.

Miçotakis getirilen vize kolaylığı ile iki ülke vatandaşlarının birbirlerine daha da yakınlaştığını söyleyerek memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için nisan ayı itibarıyla Yunan adalarında kapıda vize dönemi başladı. Türk turistler, 10 Yunan adası limanlarında yaklaşık 60 euro ödeyerek aldığı vizeyle bir haftaya kadar tatil yapabiliyor.