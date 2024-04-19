19 Nisan 2024 11:57 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 12:00
Yurt dışı borçlanması yapacaklar dikkat! Bakan Işıkhan’dan emeklilikle ilgili belge uyarısı geldi
Emekli aylık talebinde bulunanları ilgilendiriyor. Beyan ve Taahhüt Belgesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi. Belge artık online olarak edinebilecek.
Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Emeklilik hakkı elde edenlerin aylık talep belgelerine ilişkin değişikliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.
BELGELER ONLİNE OLARAK ALINABİLECEK
Bakan Işıkhan, Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi'ne ek olarak sunulması gereken '3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi'nin artık e-Devlet üzerinden alınabileceğini söyledi.
YURT DIŞI BORÇLANMASI YAPANLAR DİKKAT
Bakan Vedat Işıkhan, yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalıların, "3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini" e-Devlet'ten verebileceğini bildirdi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr