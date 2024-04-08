Çocukluk arkadaşı katili oldu!

08 Nisan 2024 15:24 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:29

Alsancak Mimar Sinan Mahallesi 1393 Sokaktaki bir evde meydana gelen olayda, dövmecilik yapan 28 yaşındaki Furkan Uzunoğlu ile çocukluk arkadaşı olan C.G., henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.G., sinir krizi geçirerek çocukluk arkadaşı Furkan Uzunoğlu'nu bıçakla yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Uzunoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Furkan Uzunoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlenirken, C.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



28 yaşındaki dövmeci Furkan Uzunoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı C.G. ise, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.