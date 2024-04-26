11 milyar 915 milyon TL’lik dev derbi! İki takım arasındaki fark dikkat çekti

26 Nisan 2024 12:00 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 12:01

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine göz önüne alındığında sarı-lacivertlilerin önde olduğu görüldü.

Transfermarkt’ın verilerine göre; Fenerbahçe, kadrosunda yer alan futbolcuların 201 milyon 450 bin Euro’luk değeriyle ligde bu alanda zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertlileri 193.63 milyon Euro ile Galatasaray takip etti.

11 MİLYAR LİRALIK DEV DERBİ!

Beşiktaş’ın kadrosundaki futbolcuların piyasa değeri ise 138 milyon 730 bin Euro olarak gösterildi.

Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 11 milyar 915 milyon TL.

EN DEĞERLİLER SZYMANSKİ VE FERDİ KADIOĞLU

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sahanın en değerli oyuncuları 20’şer milyon Euro ile sarı-lacivertlilerin yıldızları Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu olacak.

Kanarya’nın, Brezilyalı oyuncusu Fred de 19 milyon Euro ile takım arkadaşlarını takip edecek.

Beşiktaş’ın en değerli futbolcuları ise 16’şar milyon Euro ile Gedson Fernandes ile Al-Musrati gösterildi.