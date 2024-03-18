A Milli Takım'ın EURO 2024'te giyeceği formalar ortaya çıktı

18 Mart 2024 15:52 - Güncelleme : 18 Mart 2024 15:57

A Milli Futbol Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) grup maçlarının fikstürü belli oldu.

Ay-yıldızlılarımız, F Grubu'ndaki ilk maçında C yolu play-off galibiyle (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) karşılaşacak. Play-off'taki Gürcistan-Lüksemburg ve Yunanistan-Kazakistan eşleşmelerinin ardından finali kazanacak takım, Türkiye'nin rakibi olacak.

Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran 2024 Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

FORMALAR TANITILDI

Milli Takımımızın bu organizasyonda giyeceği formalar ortaya çıktı.

Beyaz formanın üzerinde göğüs kısmında kırmızı bir şerit ve üstünde ay-yıldızlı armamız olacak. Kırmızı forma ise tamamen kırmızı olacak ve göğüs kısmında beyaz ay-yıldız logosu yer alacak.

Formalar sosyal medyada futbolseverlerden beğeni topladı.