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14 Nisan 2024 17:13 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 17:15

Alanyaspor - Galatasaray maçı 15 Nisan Pazartesi 20.00’da oynanacak

Galatasaray, Alanyaspor'u mağlup ederek haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor. İşte maçın detayları...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Alanyaspor - Galatasaray maçı 15 Nisan Pazartesi 20.00’da oynanacak

Galatasaray’ın rakibi Alanyaspor oynadığı son 4 karşılaşmayı kazandı. Ev sahibi ekip taraftarının önünde sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? İşte, mücadelenin detayları…

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Alanyaspor - Galatasaray maçı 15 Nisan Pazartesi 20.00’da oynanacak - 1. Resim

Alanyaspor - Galatasaray mücadelesi Alanya Oba Stadyumu ev sahipliğinde 15 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’da başlayacak.

 

 

Kaynak: TGRT Haber
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