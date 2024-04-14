14 Nisan 2024 17:13 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 17:15
Alanyaspor - Galatasaray maçı 15 Nisan Pazartesi 20.00’da oynanacak
Galatasaray, Alanyaspor'u mağlup ederek haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor. İşte maçın detayları...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Galatasaray’ın rakibi Alanyaspor oynadığı son 4 karşılaşmayı kazandı. Ev sahibi ekip taraftarının önünde sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? İşte, mücadelenin detayları…
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Alanyaspor - Galatasaray mücadelesi Alanya Oba Stadyumu ev sahipliğinde 15 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’da başlayacak.
Kaynak: TGRT Haber