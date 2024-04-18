Almanlardan Barış Alper Yılmaz için dev teklif! Galatasaray bonservisini belirledi

18 Nisan 2024 12:22 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 12:24

Bu sezon Galatasaray forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesine üst sıralardan giren Barış Alper Yılmaz'a yeni bir talip daha çıktı.

İtalyan ekiplerinin peşinde olduğu Barış Alper'e Almanya'dan Eintracht Frankfurt da kanca attı. 23 yaşındaki futbolcunun maçlarını izleyen Alman ekibinin Galatasaray ile iletişime geçmeyi planladığı iddia edildi.

FRANKFURT'TAN BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN 20 MİLYON EURO!

Barış Alper Yılmaz için takibini sürdüren Eintracht Frankfurt, milli yıldız için yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Barış'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip ise 25 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor.

49 MAÇTA 6 GOL-9 ASİST

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 6 gol atarken 9 da asist yaptı.

Milli futbolcunun EURO 2024 kadrosunda yer alması ve Almanya'da düzenlenecek turnuvada piyasasını daha da yükseltmesi hedefleniyor.