Almanya, Julian Nagelsmann'ın sözleşmesini uzattı

19 Nisan 2024 13:13 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 13:19

Son dönemde adı sık sık Bayern Münih ile anılan Alman Teknik Direktör Julian Nagelsmann, Almanya Futbol Milli Takımı ile sözleşmesini yeniledi.

Almanya Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Nagelsmann'ın EURO 2024'e kadar olan sözleşmesinin 2026 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

6 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI, TÜRKİYE'YE KAYBETTİ!

36 yaşındaki teknik direktör, Almanya ile 6 karşılaşmaya çıktı ve 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Türkiye, 18 Kasım 2023 tarihinde oynanan hazırlık maçında Almanya'yı 3-2 mağlup etmişti.

EURO 2024'TEKİ RAKİPLERİ İSKOÇYA, MACARİSTAN VE İSVİÇRE

14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te ev sahibi ülke, A Grubu'nda İskoçya, Macaristan ve İsviçre ile karşılaşacak.