Ankaragücü ve Enis Destan PFDK'ya sevk edildi

25 Nisan 2024 16:44 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:52

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının ardından Ankaragücü Kulübünü ve Trabzonsporlu Enis Destan'ı PFDK'ya sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçındaki çeşitli ihlallerden dolayı disipline sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor'un futbolcusu Enis Destan'ı ise bordo-mavililerin Ziraat Türkiye Kupası'nda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakadaki kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak disipline gönderdi.

DOĞRUDAN KIRMIZI KART GÖRÜŞMÜŞTÜ

Trabzonsporlu Enis Destan, dün akşam oynanan Fatih Karagümrük maçında Ceccherini ile girdiği mücadele sonrasında hakem Ali Şansalan'dan sarı kart gördü. Ancak pozisyonu yeniden izlemesi için VAR'a çağrılan Ali Şansalan, sarı kart kararından vazgeçip Enis'e doğrudan kırmızı kart gösterdi.

ANKARAGÜCÜ TARAFTARLARI YABANCI MADDE YAĞDIRDI

Ankaragücü ise Beşiktaş ile oynanan kupa maçında çıkan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Mücadelenin 60. dakikasında, Beşiktaş kalesinin arkasında bulunan Ankaragücü taraftarları sahaya yabancı maddeler atarken, bir taraftarın fırlattığı çakmak Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un boynuna isabet etmişti.