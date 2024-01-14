Antalyaspor, İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'i neden kadro dışı bıraktı? Skandal gol sevincine tepki

14 Ocak 2024 20:27 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 20:44

Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor karşılaşmasında attığı golün ardından yaptığı skandal gol sevinci nedeniyle kulüp yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldı. Jehezkel'in gol sevincinde bileğindeki yazı ile Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını hatırlatması, büyük bir tepkiye neden oldu.

SKANDAL GOL SEVİNCİ

Antalyaspor Kulübü, Trabzonspor ile oynanan maçın 68. dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı gösteren Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Jehezkel'in bileğindeki yazıda "100 gün, 7.10 (Ekim)" ifadeleri yer alarak, Hamas'ın İsrail'e yönelik Ekim ayındaki saldırısını işaret ediyordu.

SKANDAL SONRASI KADRO DIŞI KALDI

Kulüpten yapılan açıklamada, Jehezkel'in ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği belirtilerek yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakıldığı ifade edildi. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ise yaptığı açıklamada, "Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız ve büyük olasılıkla kadro dışı bırakacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayıracağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir" dedi.