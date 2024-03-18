Arda Güler bir kez daha gündemde! Trabzon'daki olaylar sonrası dikkat çeken paylaşım

18 Mart 2024 10:23 - Güncelleme : 18 Mart 2024 11:01

Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldiği mücadelenin ardından çıkan olaylar sadece Türkiye'de değil dünya genelinde büyük yankı buldu. Trabzonsporlu taraftarların sahaya inerek Fenerbahçeli futbolculara saldırması sonrası yaşanan arbede görüntüleri yabancı siteler ve sosyal medyada en çok ilgi gören haberler arasına girdi

İSMAİL'İN PAYLAŞIMINA YANIT VERDİ

Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-lacivertlilerin 3-2’lik zaferiyle sona erdi. Maçın ardından sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında Trabzonspor taraftarlarının sahaya girmesiyle arbede yaşandı ve saha bir anda karıştı.

Trabzonspor taraftarlarının sahaya indiği anlarda çok sayıda futbolcunun da fiziksel müdahalede bulunduğu ya da fiziksel müdahaleye maruz kaldığı gözlemlendi. Olaylı maçın ardından İsmail Yüksek, maçta sahaya atılan bir meşaleyi tuttuğu fotoğrafla birlikte 'Ne büyük gurur Fenerbahçeli olmak!' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

ARDA'DAN BÜYÜK BEĞENİ ALAN CEVAP

Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan forması giyen Milli yıldız Arda Güler, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından eski takım arkadaşının bu paylaşıma yanıt vererek "İşte budur!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli sporseverler Arda'nın bu paylaşımını beğeni yağmuruna tutarken, yıldız futbolcu da daha önce Gaalatasaraylı futbolcuların galibiyet paylaşımlarını beğendiği için üzdüğü Fenerbahçeli taraftarların gönlünü almış oldu.

DERBİ SONRASI POT KIRMIŞTI

Arda Güler, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından sosyal medyada çok konuşulan harekete imza atmıştı. 1-0 kazandıkları maç sonrası genç futbolcu, Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenmişti. Ancak aldığı tepkiler sonrası beğenisini geri çeken Arda, daha sonra konuya açıklık getirerek "Milli Takım’dan abilerim olduğu için fotoğrafı beğendim ancak alttaki açıklamayı görünce anında beğeniyi geri çektim. Fenerbahçe taraftarını asla incitmek istemem. Onların yeri bende çok ayrı. O yüzden hemen kaldırdım" ifadelerini kullanmıştı.