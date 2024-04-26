26 Nisan 2024 21:01 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 21:04
Arda Güler Real Madrid'in Sociedad maçında ilk 11'de yer alacak
Real Madrid'in Real Sociedad ile oynayacağı önemli maç öncesinde kadro belli oldu. Carlo Ancelotti'nin tercihiyle Arda Güler ilk 11'de sahaya çıkacak. İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Sociedad deplasmanına konuk olacak. Maç öncesinde teknik direktör Carlo Ancelotti, kadro tercihlerini belirledi ve milli futbolcu Arda Güler'e müjdeli haber geldi. Detaylar haberimizde!
Real Madrid'in Real Sociedad ile karşılaşacağı mücadelede Arda Güler'e forma şansı verilmesi, Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e olan güvenini gösterdi.
Milli futbolcumuz, Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk kez bir maça 11'de başlayacak.
Arda Güler, Real Madrid forması altında La Liga'da ilk kez bir maça 11'de başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Tecrübeli futbolcu, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek takımına katkı sağlamayı hedefliyor.
Real Madrid - Real Sociedad maçı bu akşam 22:00'da oynanacak.
Kaynak: TGRT Haber