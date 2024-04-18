Arda Güler'den Sevilla'ya ret! Transfer için tek şartı var

18 Nisan 2024 14:31 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:34

Real Madrid, Arda Güler'den sonra bir Türk yıldızı daha kadrosuna katıyor!

Real Madrid, Arda Güler'den sonra bir Türk yıldızı daha kadrosuna katıyor!

Real Madrid'de üst üste yaşadığı sakatlıkların ardından tamamen iyileşmesine rağmen forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler'i Sevilla'nın sezon sonunda 1 yıllığına kiralamak istediği öne sürüldü.

İspanyol Relevo'nun haberine göre; Bu sezon kötü bir performans göstererek La Liga'nın alt sıralarında yer alan Sevilla, gelecek sezona damga vuracak bir kadro oluşturmak için kollarını sıvadı.

SEVİLLA'DAN ARDA GÜLER HAREKATI!

Avrupa'nın büyük kulüplerinden 3-4 yıldız futbolcuyu transfer etmek isteyen Endülüs ekibinin listesinde Real Madrid'den Arda Güler de yer aldı.

Haberin detayında, Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta'nın Arda'yı geçen yaz da kadroya katmak istediği ancak genç futbolcunun yüksek maliyetinin transferin önüne geçtiği kaydedildi.

KİRALAMA TEKLİFİ

19 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'de süre almakta zorlanması ve bu durumdan hoşnut olmaması, Sevilla'yı Arda'yı kiralık olarak kadrosuna katma konusunda harekete geçirdi.

ARDA GÜLER'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ TALEBİ

Haberde Arda Güler'in yanıtının çok açık olduğu belirtilerek, "Türk futbolcu kiralık olarak ayrılırsa gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir takıma katılmak istiyor ve bu isteği onu gelecek sezon Avrupa kupalarına gidemeyecek olan Sevilla'dan uzaklaştırıyor" yorumu yapıldı.