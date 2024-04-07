Aykut Kocaman'dan Süper Kupa sözleri: Esas tepki kupayı müzemize getirmek!

07 Nisan 2024 16:39 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 16:40

Dursun Özbek'ten Süper Kupa öncesi Fenerbahçe açıklaması: Keşke onlar da burada olsa

Dursun Özbek'ten Süper Kupa öncesi Fenerbahçe açıklaması: Keşke onlar da burada olsa

Tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Play Spor'a konuşan Kocaman, Fenerbahçe'nin Süper Lig, Süper Kupa ve UEFA Avrupa Konferans Ligi hedeflerine değindi.

Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

"ESAS TEPKİ SÜPER KUPAYI MÜZEYE GÖTÜRMEK"

"Esas tepki şu anda ligde kalan maçları kazanıp şampiyon olmak, bu kadar. Süper Kupa için ne olursa olsun Galatasaray'ı yenecek gücün var. Çıkıp Galatasaray'ı Şanlıurfa'da yenmek ve kupayı müzemize getirmek.

"KONFERANS LİGİ'Nİ KAZANMAK UZAK DEĞİL"

Konferans Ligi'nde Fenerbahçe lige başladığı fiziksel ve zihinsel enerjisini yakalarsa Konferans Ligi'nde final oynamasının ve ligi kazanmasının uzak olmadığını düşünüyorum, hala aynı yerdeyim.

"EN BÜYÜK TEPKİ DEPLASMANDA GALATASARAY'I YENEREK LİGİ KAZANMAK"

En büyük tepki, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un direkt olarak bu gücü olumlu olarak futbol takımına yansıtıp rüzgarı arkalarına alarak Galatasaray'ı deplasmanda yenerek ligi kazanmak."