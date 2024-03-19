Aziz Yıldırım'dan Trabzon'daki olaylar için çarpıcı yorum: 9 yıl öncesini hatırlattı

19 Mart 2024 09:16 - Güncelleme : 19 Mart 2024 09:17

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan utanç verici olaylar gündemdeki yerini korumaya devam ederken, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan çarpıcı yorumlar geldi.

"MEŞALE ATILDIĞINDA İPTAL EDİLMELİYDİ"

Sözcü gazetesinin haberine göre yaşananlara oldukça sinirlenen Yıldırım maçın iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi. 9 yıl önce yine Trabzon'da oynanan ve büyük olaylara sahne olan derbiyi hatırlatan Aziz Yıldırım, "Devlet, 4 Nisan 2015'te yaşanan otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır. İlk iş Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyı aydınlatmak. Ki maç sahaya meşale atıldığında iptal edilmeliydi." dedi.

"KİM ŞAMPİYON OLUR?" SORUSUNA YANIT VERDİ

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Aziz Yıldırım, "Bundan sonra şampiyonluk yüzde 50-50. Galatasaray maçına kadar puan kaybetmememiz lazım." sözlerini sarf etti.