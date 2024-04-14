Pendik'teki gol düellosunda kazanan Başakşehir oldu!

14 Nisan 2024 15:27 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 15:28

Trendyol Süper Lig 32. hafta maçında Siltaş Yapı Pendikspor, Rams Başakşehir'i konuk etti. Zorlu mücadele kazanan taraf 3-2 ile Başakşehir oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Figueiredo (2) ve Pelkas'dan geldi. Pendikspor'un sayılarını Midtsjo ve Thiam kaydetti.

Ev sahibi ekipte Welinton, 58. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 46 yaparak maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Pendikspor ise 30 puanla 19. sırada kaldı.

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig 32. hafta maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, son oynanan Beşiktaş karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Çağdaş Atan, Josef de Souza, sakatlığı bulunan Serdar Gürler ve kart cezalısı Krzysztof Piatek'in yerine Deniz Türüç, Dimitris Pelkas ve Joao Figueiredo'ya ilk 11'de şans verdi.

Başakşehir sahaya, Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Leo Dubois, Oliver Kemen, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson ve Figueiredo ilk 11'iyle çıktı.

RAMS Başakşehir'in yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Philippe Keny, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Hamza Güreler, Onur Ergün, Josef de Souza, Mehdi Abeid, Emirhan İlkhan ve Danijel Aleksic yer aldı.

Pendikspor'da da ilk 11'de Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Welinton, Nuno Sequeira, Badou Ndiaye, Arnaud Lusamba, Halil Akbunar, Fredrik Midtsjö, Mame Thiam ve Umut Nayir görev yaptı.

BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK

RAMS Başakşehir'de 2 oyuncu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Serdar Gürler ve Ousseynou Ba, bu mücadelede forma giyemedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Pendikspor gole yaklaştı. Sağ kanattan Sequeira'nın kullandığı kornerde altıpas içinde boşta kalan topa yakın mesafeden Welinton vurdu. Kale önünde Dubois'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

5. dakikada ev sahibi takım yine etkili geldi. Midtsjö'nün pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökcan'ın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed topu kontrol etti.

14. dakikada Pendikspor savunmasında Welinton'un kontrol edemediği topu kapan Davidson, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Davidson'un sağ çaprazdan yerden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada Pendikspor öne geçti. Sequeira'nın sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte kafayı vuran Thiam, topu ağlara yolladı: 1-0.

36. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Pelkas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun sol ayağıyla gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.