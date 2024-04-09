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Ramazan Vuslat
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09 Nisan 2024 15:24 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 15:26

Bayern Münih'te Sacha Boey gelişmesi!

Alman devi Bayern Münih, devre arası transfer döneminde Galatasaray’dan kadrosuna kattığı Sacha Boey'in yaşadığı sakatlığın ardından bugün bireysel antrenmanlara başladığını duyurdu.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bayern Münih&#039;te Sacha Boey gelişmesi!

Alman ekibi Bayern Münih, Fransız sağ bek Sacha Boey'in sakatlığını atlatıp bugün bireysel antrenmanlara başladığını açıkladı.

Ara transfer döneminde Galatasaray’dan 30 milyon Euro bedelle kadroya katılan Boey, sol arka uyluğundan yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalmıştı.

ARSENAL MAÇI KADROSUNDA YOK

Konuyla ilgili Bayern Münih'in sitesinden yapılan açıklamada, takımın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile oynayacağı maç için Londra'da olduğu, Sacha Boey’in ise Almanya'daki antrenman tesislerinde bireysel çalışmalara başladığı ifade edildi.

23 yaşındaki futbolcu, Alman ekibiyle çıktığı 2 maçta 109 dakika sahada kalabildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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