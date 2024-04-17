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17 Nisan 2024 15:43 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 15:48

Beşiktaş - Ankaragücü maçı 19 Nisan Cuma 20.00'da oynanacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü'nü ağırlıyor. İşte, zorlu mücadele hakkında tüm detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Beşiktaş - Ankaragücü maçı 19 Nisan Cuma 20.00&#039;da oynanacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Ankaragücü'nü ağırlamaya hazırlanıyor. Takımda yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından gözler, bu müsabakaya çevrildi. Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman?

Beşiktaş - Ankaragücü karşılaşması, 19 Nisan Cuma günü saat 20.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş - Ankaragücü maçı 19 Nisan Cuma 20.00'da oynanacak - 1. Resim

Sezonu ilk 4 içinde tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmak isteyen Beşiktaş, Ankaragücü karşısında galibiyet hedefliyor.

Emre Belözoğlu'nun takımı, taraftarlarına keyifli bir müsabaka izletmek ve 3 puanı hanesine yazdırmak için sahada olacaklar.

 
 
 
 
Kaynak: TGRT Haber
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