Beşiktaş - Ankaragücü maçı 19 Nisan Cuma 20.00'da oynanacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Ankaragücü'nü ağırlamaya hazırlanıyor. Takımda yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından gözler, bu müsabakaya çevrildi. Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman?

Beşiktaş - Ankaragücü karşılaşması, 19 Nisan Cuma günü saat 20.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Sezonu ilk 4 içinde tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmak isteyen Beşiktaş, Ankaragücü karşısında galibiyet hedefliyor.

Emre Belözoğlu'nun takımı, taraftarlarına keyifli bir müsabaka izletmek ve 3 puanı hanesine yazdırmak için sahada olacaklar.