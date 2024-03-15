Beşiktaş - Antalyaspor maçı 16 Mart Cumartesi saat 20:30'da başlayacak

15 Mart 2024 22:45 - Güncelleme : 15 Mart 2024 22:59

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Siyah beyazlılar, evindeki bu önemli karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, nerede yayınlanacak? İşte maçın tüm detayları...

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI BU HAFTASONU

Beşiktaş, son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarlarını endişelendirmeye devam ediyor. Fernando Santos'un öğrencileri, Gaziantep maçını kaybettikten sonra Antalyaspor karşısında galibiyet arayacak. Sergen Yalçın'ın yönettiği Antalyaspor ise deplasmanda sürpriz bir sonuç için mücadele edecek. Ligdeki son 5 karşılaşmasından sadece bir galibiyet çıkarabilen Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanından puan veya puanlarla dönmenin planlarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması, 16 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadeleyi deneyimli hakem Burak Pakkan yönetecek. Yardımcı hakemlik görevlerini ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Çimen üstlenecek.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması, canlı olarak beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak. Futbolseverler, heyecan dolu bu maçı izlemek için ekran başına geçmeye hazırlanıyor.