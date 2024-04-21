Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Aboubakar'a mesaj: Zamanında uyardık!

21 Nisan 2024 13:44 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 13:58

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, görev aldığı Dünya Atletizm Federasyonu İcra Kurulu'nu temsilen Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası için geldiği EXPO 2016'da siyah-beyazlı kulübün gündemine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HOCALARLA BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ"

İstikrarsızlığı ile çok tartışılan Vincent Aboubakar'ın durumu hakkında soruya cevap veren çalışıyor Arat, "Gerekeni yapıyor. Gelecek planlamasıyla ilgili hocalarla birlikte karar vereceğiz. Kendim de eski bir sporcu olduğum için sporcularımın hiçbirisi hakkında negatif konuşmayı doğru bulmuyorum. Ligler henüz tamamlanmadı. Benim takımımın oyuncusu" dedi.

"KENDİNE GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Arat, "Aboubakar için zamanında birtakım uyarıları yaptıklarını belirten Arat "Almış olduğumuz kararlar doğruydu. Bundan dolayı herhangi bir pişmanlığımız yok. O doğru karar ve uyarılar birçok neticeyi beraberinde getirdi. Bugün Ghezzal'a baktığımızda kontratını değiştirdi. Son maçlarda Ghezzal çok iyi oynuyor. Takımda gerçekten liderliği aldı. Aboubakar'ın da kendine geleceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE KUPASI'NDA HEDEFİMİZE MUTLAKA ULAŞACAĞIZ"

Beşiktaş Futbol Takımı'nın şu anki durumuyla ilgili konuşan Hasan Arat, "Futbolun her zaman iyi gitmesi lazım. Cuma akşamı oynadığımız MKE Ankaragücü maçında skordan önemlisi Muçi yerde yatarken, Tayyip Talha Sanuç'un bir müdahalesi vardı. Beşiktaş o zaman takım oldu. Benim arzuladığım an o andı. O yüzden ben takımıma teşekkür ediyorum. Her zaman böyle mücadele etmelerini bekliyorum. 80. dakikada bile pres yapan bir Beşiktaş vardı. Biz Türkiye Kupası'nda hedefimize mutlaka ulaşacağız. Bunun için her türlü motivasyona hazırız. Takımımız da hazır. Takımımız Türkiye Kupası'nı alarak kendisini Beşiktaş taraftarına affettirecek. Bunun önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Önümüzde 3 tane maç var. İnşallah Beşiktaş kupayı alır" ifadelerini kullandı.

"5-6 TANE ALTYAPIDAN OYUNCUMUZ OYNAYABİLECEK DURUMDA"

Altyapıdan çıkan futbolcuların başarılı performanslar sergilediğini anlatan Arat, "Al-Musrati, Muçi, Worrall, Svensson bunlar son maçta çok iyi oynadı. Beni en mutlu eden şeylerden biri maça Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun girmesi oldu. Demir Ege Tıknaz girer girmez sahaya hakim oldu. Kalede Ersin Destanoğlu, Semih Kılıç var, Serkan Emrecan Terzi oynadı. Bizim 5-6 tane altyapıdan oyuncumuz sahada oynayabilecek durumda. Bu da Beşiktaş'ın gücünü gösteriyor. İyi takviyelerle Beşiktaş'ın iyi yere geleceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"SERDAR HOCANIN BAŞARISINI GÖRMEK ANA HEDEFİMİZ"

Teknik direktör arayışına devam ettiklerinin altını çizen Başkan Arat, "Antrenörle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Fernando Santos gelmeden önce büyük bir görüşme trafiği geçirmiştim. O görüşme trafiğindeki birçok arkadaşla tekrar görüşme niyetinde değilim. İlk önce açıkçası odaklandığımız konu Serdar (Topraktepe) hocanın başarılı olması. Serdar hocanın başarısını görmek ana hedefimiz. Onu gördükten sonra karar vereceğiz. Acele etmeyeceğiz çünkü iyi çalışmalarımız var. Kampa gitmeden önce bütün çalışmaların hepsi bitecek. Transfer çalışmaları da aynı şekilde. İyi bir transfer komitemiz var. Bu komitemiz çok yoğun çalışıyor. Eksiklerimizi biliyoruz ayrıca gidecek oyuncuları da biliyoruz. Aşağı yukarı buna da çalışıldı. Bizim şu anki tek konsantrasyonumuz Türkiye kupası. Beşiktaş'ta iyi şeyler olacak. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Samimi söylememiz lazım. Biz geleli 4 ay oldu. Bu 4 ayda skor olarak, futbol olarak çok sıkıntılar yaşadık. Böyle kolay kolay kaldırabilecek bir mesele değil. Yeni yönetimin yaşadığı bir şoku düşününün. Sporcular sanırım artık bunun bilincindeler. Bunu toparlayacağımızı düşünüyorum" dedi.