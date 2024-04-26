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26 Nisan 2024 11:46 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:48

Beşiktaş derbisi öncesi İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş kararı

Fenerbahçe'den kritik Beşiktaş derbisi öncesi Mert Hakan Yandaş kararı çıktı. Son zamanlarda gösterdiği performansla eleştirilen Szymanski'nin dev maçta kesik yiyeceği ve İsmail Kartal'ın derbide Mert Hakan'ı oynatacağı öne sürüldü.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Skorer
Beşiktaş derbisi öncesi İsmail Kartal&#039;dan Mert Hakan Yandaş kararı

Trendyol Süper Lig'de yarın dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik ekibin kadrosu netleşiyor.

Milliyet'in haberine göre; İsmail Kartal, son haftaların formsuz ismi Szymanski'yi derbide kulübeye çekecek.

İSMAİL KARTAL'DAN MERT HAKAN KARARI

Teknik direktör İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinin kadrosunu büyük oranda belirlerken Mert Hakan Yandaş'ın kritik müsabakaya ilk 11'de çıkacağı ifade edildi.

İsmail Kartal'ın Beşiktaş maçına derbi atmosferi konusunda daha tecrübeli olan Mert Hakan Yandaş ile başlayacağı belirtildi.

Beşiktaş derbisi öncesi İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş kararı - 1. Resim

SAKATLIĞINI TAMAMEN ATLATTI

Sakatlığını atlatarak hazır hale gelen Mert Hakan Yandaş, ligdeki Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarını kaçırmıştı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta forma giyen Mert Hakan Yandaş, 3 gol atarken 6 da asist yaptı.

Kaynak: Skorer
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