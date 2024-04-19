Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA'dan ne kadar kazandı? İşte o sıralama...

19 Nisan 2024 13:39 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 13:41

Fenerbahçe normal süresini ve uzatmaları 1-0 kazandığı maçta Olympiakos'a seri penaltı atışlarında 3-2 mağlup olarak Avrupa kupalarına çeyrek finalde veda etti.

Fenerbahçe bu turda havlu atarak kasasına girecek olan dev gelirden de mahrum kaldı.

KASAYA 9.8 MİLYON EURO GİRDİ

UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalin kapısından dönen Fenerbahçe kasasına 9.8 milyon Euro koydu.

Sarı-lacivertli takım Olympiakos ile oynadığı çeyrek final karşılaşmaları öncesinde 3. Ön eleme turuna yükseldiği için 1.65 milyon Euro, gruplara kaldığı için ayak bastı parası olarak 2.94 milyon Euro, ülke katsayısından 979 bin Euro, grupta elde ettiği puanlardan 2 milyon Euro, grubu lider bitirdiği için 600 bin Euro, son 16 turuna yükseldiği için 600 bin Euro, çeyrek finale çıktığı için 1 milyon Euro olmak üzere toplam 9.8 milyon Euro kazanmıştı.

2 MİLYON EURO FIRSATI KAÇTI!

Kanarya, Olympiakos'u eleyip yarı finale kalsaydı 2 milyon Euro'yu daha kasasına koyacaktı. Sarı-lacivertliler, turnuvaya veda ederek bu gelirden mahrum kaldı.

TÜRK TAKIMLARI UEFA'DAN NE KADAR KAZANDI?

Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı. Böylece bütün Türk takımlarının UEFA'dan ne kadar gelir elde ettiği de netlik kazandı.

1) GALATASARAY: 30 milyon 140 bin 737 bin Euro

2) FENERBAHÇE: 8 milyon 613 bin 761 Euro

3) BEŞİKTAŞ: 5 milyon 152 bin 661 Euro

4) ADANA DEMİRSPOR: 1 milyon 91 bin 862 Euro