26 Nisan 2024 17:29 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 17:30
Beşiktaş genç futbolcularının sözleşmesini uzattı
Beşiktaş, Futbol Akademisi’nden yetişen Serkan Emrecan Terzi, Göktuğ Baytekin ve Yakup Arda Kılıç’ın da sözleşmesini yeniledi.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeni sezon planlaması kapsamında Beşiktaş ilk olarak iç transfere yöneldi.
Siyah-beyazlılar bu kapsamda savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba katıldı.
3 GENÇ FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ DE UZATILDI
Beşiktaş, Futbol Akademisi’nden yetişen genç futbolcuların sözleşmelerini de yeniledi.
Siyah-beyazlılar, Serkan Emrecan Terzi ve Göktuğ Baytekin ile 2026-2027 sezon sonuna, Yakup Arda Kılıç ile de 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı