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26 Nisan 2024 17:29 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 17:30

Beşiktaş genç futbolcularının sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, Futbol Akademisi’nden yetişen Serkan Emrecan Terzi, Göktuğ Baytekin ve Yakup Arda Kılıç’ın da sözleşmesini yeniledi.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş genç futbolcularının sözleşmesini uzattı

Yeni sezon planlaması kapsamında Beşiktaş ilk olarak iç transfere yöneldi.

Siyah-beyazlılar bu kapsamda savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba katıldı.

Beşiktaş genç futbolcularının sözleşmesini uzattı - 1. Resim

3 GENÇ FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ DE UZATILDI

Beşiktaş, Futbol Akademisi’nden yetişen genç futbolcuların sözleşmelerini de yeniledi.

Siyah-beyazlılar, Serkan Emrecan Terzi ve Göktuğ Baytekin ile 2026-2027 sezon sonuna, Yakup Arda Kılıç ile de 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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