Beşiktaş genç futbolcularının sözleşmesini uzattı

26 Nisan 2024 17:29 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 17:30

Yeni sezon planlaması kapsamında Beşiktaş ilk olarak iç transfere yöneldi.

Siyah-beyazlılar bu kapsamda savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba katıldı.

3 GENÇ FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ DE UZATILDI

Beşiktaş, Futbol Akademisi’nden yetişen genç futbolcuların sözleşmelerini de yeniledi.

Siyah-beyazlılar, Serkan Emrecan Terzi ve Göktuğ Baytekin ile 2026-2027 sezon sonuna, Yakup Arda Kılıç ile de 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.