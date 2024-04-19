19 Nisan 2024 13:58 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 14:01
Beşiktaş için sürpriz iddia: "Dünyaca ünlü hocayla görüşülecek"
Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından arayışlarını sürdüren Beşiktaş için bomba bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlılarda hoca adaylarının bulunduğu listenin zirvesinde dünyaca ünlü hocanın yer aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Yeni sezon planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları titizlikle sürüyor. Yeni hoca konusunda ince eleyip sık dokuyan siyah-beyazlıların hedefindeki ilk ismin dünyaca ünlü teknik direktör olduğu iddia edildi.
BEŞİKTAŞ'TAN HANSI FLICK BOMBASI!
Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında ilk sırada Hansi Flick yer alıyor.
Siyah-beyazlıların, 59 yaşındaki Alman hocayla kısa süre içinde ön görüşme yapacağı öne sürüldü.
SEZON SONUNA RANDEVU VERDİ
Haberde, Hansi Flick'in kendisiyle daha önce de temasa geçen Beşiktaş'a ara dönemde görev kabul etmeyeceğini belirterek sezon sonuna randevu verdiği ifade edildi.
Kaynak: TGRT Haber