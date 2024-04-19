Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Beşiktaş için sürpriz iddia: "Dünyaca ünlü hocayla görüşülecek"
19 Nisan 2024 13:58 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 14:01

Beşiktaş için sürpriz iddia: "Dünyaca ünlü hocayla görüşülecek"

Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından arayışlarını sürdüren Beşiktaş için bomba bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlılarda hoca adaylarının bulunduğu listenin zirvesinde dünyaca ünlü hocanın yer aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Beşiktaş için sürpriz iddia: &quot;Dünyaca ünlü hocayla görüşülecek&quot;

Yeni sezon planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları titizlikle sürüyor. Yeni hoca konusunda ince eleyip sık dokuyan siyah-beyazlıların hedefindeki ilk ismin dünyaca ünlü teknik direktör olduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN HANSI FLICK BOMBASI!

Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında ilk sırada Hansi Flick yer alıyor.

Siyah-beyazlıların, 59 yaşındaki Alman hocayla kısa süre içinde ön görüşme yapacağı öne sürüldü.

Beşiktaş için sürpriz iddia: "Dünyaca ünlü hocayla görüşülecek" - 1. Resim

SEZON SONUNA RANDEVU VERDİ

Haberde, Hansi Flick'in kendisiyle daha önce de temasa geçen Beşiktaş'a ara dönemde görev kabul etmeyeceğini belirterek sezon sonuna randevu verdiği ifade edildi.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...