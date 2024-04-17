Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yapıyor! Anlaşma sağlandı

17 Nisan 2024 17:01 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 17:04

Bu sezon beklentilerin çok altında kalan ve geri kalan zamanda hedefi ligi üçüncü bitirmek ve Türkiye Kupası'nı kazanmak olarak belirleyen Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmalara erkenden başladı.

Kartal şampiyonluk için güçlü bir kadro kurarak taraftarını da yeniden heyecanlandırmak istiyor.

SAMET AYBABA: "ELİMİZDE ÇÜRÜMÜŞ BİR TAKIM VAR"

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba dün transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İşimiz çok zor, elimizde kötü, çürümüş bir takım var." ifadelerini kullanmıştı.

İLK TRANSFER KENY TETE OLACAK!

Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından bir yandan da gelecek sezon takımı emanet edeceği teknik direktörü arayan Beşiktaş'ta yönetim Keny Tete'yi kadroya katmaya çok yakın...

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Siyah-beyazlı yönetim, Fulham'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki Hollandalı sağ bek Kenny Tete ile anlaşma sağladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Haberin detayında, Hollandalı futbolcunun siyah-beyazlılardan gelen 3 yıllık teklife 'evet' dediği belirtildi.

Taraflar arasında son detayların görüşüldüğü ve her şeyin yolunda gitmesi halinde kısa süre içinde imzaların atılacağı ifade edildi.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Keny Tete ile geçtiğimiz transfer dönemlerinde Galatasaray da ilgilenmişti.

Hatta Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası adı sarı-kırmızılı takımla anılmış ancak Cimbom tercihini Serge Aurier'den yana kullanmıştı.

KENY TETE KİMDİR?

Ajax altyapısından yetişen Mozambik asıllı Kenny Tete, 3 sezon A Takım forması giydikten sonra 2017'de 4 milyon Euro karşılığında Fransız ekibi Lyon'a transfer oldu.

18 MAÇTA 1 GOL

Yıldız sağ bek 2020'de Premier Lig ekibi Fulham'a imza attı. Bu sezon Fulham formasıyla 18 maça çıkan Tete, takımına 1 gollük katkı yaptı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Tete, Hollanda Milli Takımının formasını 14 kez giydi.

1.80 boyundaki 28 yaşındaki yıldız futbolcu, sağ bekin yanı sıra stoper ve sol bek de forma giyebiliyor.