Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız isim sezonu kapattı

14 Ocak 2024 14:19 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 14:21

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Amir Hadziahmetovic'in durumuyla ilgili açıklama yayımladı.

"ÖN ÇAPRAZ BAĞ VE DIŞ YAN BAĞ YARALANMASI"

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreci önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

SEZONU KAPATTI!

Ağır bir sakatlık geçiren Amir Hadziahmetovic'in sahalardan 5-6 ay sahalardanu uzak kalacağı ve sezonu kapattığı ifade edildi.