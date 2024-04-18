Beşiktaş'a sürpriz öneri: Liverpool teknik heyeti Kartal mı oluyor?

18 Nisan 2024 12:42 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 12:45

Beşiktaş'ta Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verilmesinin ardından takımı sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'nin çalıştırması kararı alındı.

Sezon sonuna kadar hoca konusunda ince eleyip sık dokumak isteyen siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat ve yönetime birçok isim önerildi.

JÜRGEN KLOPP'UN YARDIMCISI BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Sabah'ın haberine göre; Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını üstlenen Pepijn Linders, Beşiktaş'a önerildi.

2018'den bu yana Klopp'un yanında yer alan Hollandalı teknik adam, sezon sonu İngiliz ekibine veda edecek olan Klopp'un ardından teknik direktörlük kariyerine odaklanmayı hedefliyor.

Daha önce Paulo Fonseca ve Brendan Rodgers gibi hocalarla da çalışan 41 yaşındaki isim, Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'de ise 22 maçlık teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı.

LİVERPOOL TEKNİK EKİBİ KOMPLE BEŞİKTAŞ'A GELEBİLİR

Başkan Hasan Arat ve yönetime ismi sunulan Linders'ın Liverpool'daki ekibin tamamıyla Beşiktaş'a gelebileceği aktarıldı.

Siyah-beyazlı idareciler henüz herhangi bir girişimde bulunmazken, Pepijn Linders ile ilgili değerlendirme yapılıyor.

AJAX DA LİNDERS'I İSTİYOR

Bu sezon tarihinin en kötü sezonlarından biri geçiren Ajax'ın da gelecek sezon için Pepijn Linders'ı takımın başına getirmek istediği öne sürüldü.

Hatta uzun yıllar Liverpool forması giyen ve kariyerine şu an Ajax'ta devam eden Jordan Henderson'ın da bu transfer için devrede olduğu ifade edildi.

PEPİJN LİNDERS KİMDİR?

20 yaşındayken PSV altyapısında çalışma antrenörü olarak kariyerine başlayan Pep, ardından Porto U19'a geçiş yaptı.

Sonrasında Porto'da A Takım'a kadar çıkıp Paulo Fonseca'nın ekibinde çalıştı. Ardından 2014'te Liverpool U18 takımının antrenörü olan Hollandalı, bir süre sonra Jürgen Klopp'un ekibine dahil oldu.

2015-18 arası Klopp ile çalıştıktan sonra yarım sezon NEC Nijmegen'de teknik direktörlük yaptı. 2018 yazında İngiliz ekibine dönerek Alman teknik adamın yardımcılığını sürdürdü.