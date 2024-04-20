Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! Berkay Vardar ile yol ayrımı

20 Nisan 2024 13:28 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 13:29

2022-2023 sezonunun başında Beşiktaş FC Sheriff'eden genç futbolcu Berkay Vardar'ı kiraladı. Akabinde ise Vardar, 2024 4 Şubat'ta siyah-beyaz takımla kalıcı sözleşme imzaladı. 2026'ya kadar devam eden sözleşme 20 Nisan tarihinde ani kararla iptal edildi.

BEŞİKTAŞ'TA AYRILIK RÜZGARI! BERKAY VARDAR İLE YOL AYRIMI

Haberi Beşiktaş takımı sosyal medyadan paylaştı.

Paylaşımında Beşiktaş şu sözlere yer verdi:

Teşekkürler Berkay Vardar

Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Berkay Vardar’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Beşiktaş JK