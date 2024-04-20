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20 Nisan 2024 13:28 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 13:29

Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! Berkay Vardar ile yol ayrımı

21 yaşındaki başarılı genç futbolcu Berkay Vardar ile Beşiktaş yönetimi yolları ayırdı. Genç futbolcu ve beyaz-siyah takım karşılıklı anlaşma ile sözleşmeyi iptal etti.

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Beşiktaş&#039;ta ayrılık rüzgarı! Berkay Vardar ile yol ayrımı

2022-2023 sezonunun başında Beşiktaş FC Sheriff'eden genç futbolcu Berkay Vardar'ı kiraladı. Akabinde ise Vardar, 2024 4 Şubat'ta siyah-beyaz takımla kalıcı sözleşme imzaladı. 2026'ya kadar devam eden sözleşme 20 Nisan tarihinde ani kararla iptal edildi. 

BEŞİKTAŞ'TA AYRILIK RÜZGARI! BERKAY VARDAR İLE YOL AYRIMI

Haberi Beşiktaş takımı sosyal medyadan paylaştı.

Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! Berkay Vardar ile yol ayrımı - 1. Resim

Paylaşımında Beşiktaş şu sözlere yer verdi:

Teşekkürler Berkay Vardar

Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Berkay Vardar’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla.
Beşiktaş JK

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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